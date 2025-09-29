Worauf die Global Focus Strategy in einem Jahr voller Wendungen setzt, erfuhren Anleger in einem Webinar von Columbia Threadneedle Investments.

Wenn Märkte sich einer klaren Richtung entziehen und Marktteilnehmer zittern, sehen sie Chancen: David Dudding, Portfoliomanager Global Equities, und Andrew Harvie, Senior Client-Portfoliomanager Global Equities, von Columbia Threadneedle Investments gaben im Webinar spannende Einblicke in ihre Anlagestrategie. Unter dem Titel „From Volatility to Value – How CT Global Focus is navigating 2025’s market turns“ erläuterten sie, wie das Team die CT Global Focus Strategy durch ein turbulentes erstes Halbjahr 2025 manövriert hat und wie das Fondsportfolio für die kommenden Monate positioniert ist.

Globale Märkte im Wandel

Zunächst zeichneten Dudding und Harvie ein klares Bild der makroökonomischen Lage:

Handelspolitik und Zölle beeinflussen den Welthandel zunehmend, insbesondere zwischen den USA , China und Europa .

, und . Inflation und Zinsen : Die Preisdynamik hat sich spürbar abgekühlt, was den Spielraum für Zentralbanken vergrößert, geldpolitische Kurswechsel vorzunehmen.

und : Die Preisdynamik hat sich spürbar abgekühlt, was den Spielraum für Zentralbanken vergrößert, geldpolitische Kurswechsel vorzunehmen. Sektorrotation und Neubewertung: Value-Aktien haben vielerorts Growth übertroffen, während einzelne Branchen starke Divergenzen zeigen.

„Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung in den Schwellenländern, wo Rohstofftitel seit Jahresbeginn um 57,1 Prozent zulegten“, so Andrew Harvie. „Finanzwerte in Europa (ex UK) stiegen ebenfalls kräftig. Dagegen litten asiatische Healthcare- und IT-Werte unter geopolitischem Druck und der Diskussion um künstliche Intelligenz.“

Fokussierte Strategie für ein fragmentiertes Umfeld

Die CT Global Focus Strategy ist bewusst konzentriert: Zwischen 30 und 50 Positionen, ohne strenge Einschränkungen hinsichtlich Sektoren und Regionen. Stock-Picking ist der entscheidende Performance-Treiber – in Aufwärts- wie in Abwärtsphasen. „Volatilität ist nichts, wovor wir Angst haben“, betonte Dudding. „Sie eröffnet Gelegenheiten, Qualitätsunternehmen mit Bewertungsabschlag zu kaufen.“

Die Philosophie des Fonds: Qualitätswachstum zu vernünftigen Bewertungen. Gesucht werden Unternehmen mit belastbaren Wettbewerbsvorteilen, sei es durch starke Marken, Patente, Netzwerkeffekte oder niedrige Produktionskosten. Branchen in Konsolidierung sind besonders attraktiv.

Performance und Positionierung

Per 31. August 2025 lag die Strategie bei +10,6 Prozent seit Jahresbeginn und damit unter dem MSCI AC World Index. Über drei Jahre jedoch schlägt der Fonds mit +19,0 Prozent den Referenzindex (+18,2 Prozent).

Nach den Marktturbulenzen rund um den „Liberation Day“ konnte sich das Portfolio im Juli deutlich erholen. Im August führte jedoch der Abverkauf von Software-Aktien zu einer temporären Abschwächung der Wertentwicklung. Die Sektorallokation per Ende August 2025 zeigt eine klare Fokussierung auf Technologie mit einem Anteil von 31,9 Prozent, gefolgt von Finanzwerten mit 20,0 Prozent und Industrieunternehmen mit 17,0 Prozent. Die Top-10-Positionen umfassen SAP, Mastercard, Microsoft, Howmet Aerospace, Linde, Visa, TSMC und Amazon. Besonders optimistisch ist das Team für SAP: „Das Unternehmen nutzt KI, um Kosten zu senken, und ist attraktiv bewertet.“

Turnaround-Stories und neue Portfolio-Positionen

Dudding und Harvie stellten mehrere neue Portfolioergänzungen vor:

Applied Materials: Ein säkularer Wachstumswert in einer oligopolistischen Branche mit starken Bilanzen.

Nu Holdings: Digitaler Finanzdienstleister aus Brasilien , der seine erfolgreiche Expansion nach Mexiko und Kolumbien überträgt.

, der seine erfolgreiche Expansion nach Mexiko und Kolumbien überträgt. Siemens: Führender Anbieter von Automatisierung und Dekarbonisierung , mit attraktivem Bewertungsabschlag gegenüber Peers.

Die Anlageexperten betonten: Trotz des Hypes um KI wird im Fonds nicht zu exponiert auf Tech gesetzt, sondern das Management sucht breiter gestreute Wachstumstreiber – von Rüstungs- bis zu Finanzwerten.

Ausblick auf das Schlussquartal 2025

Die Botschaft der Portfoliomanager ist klar: Vorsicht ist angebracht, Angst jedoch nicht. Geopolitische Risiken und handelspolitische Unsicherheiten bleiben bestehen, könnten aber gezielt genutzt werden, um Chancen für aktive Anleger zu identifizieren. Zudem erwarten die Manager eine zunehmende Streuung der Unternehmensgewinne, was eine sorgfältige Titelselektion in der CT Global Focus Strategy noch wichtiger macht. Diversifikation bleibt dabei ein zentrales Prinzip, um nicht kurzfristigen thematischen Hypes aufzusitzen. „Wir wollen nicht alles in den AI- oder Aerospace-Korb legen“, betont Harvie. „Unsere Aufgabe ist es, langfristig die besten Qualitätsunternehmen zu identifizieren, anstatt kurzfristigen Trends hinterherzulaufen.“

Fazit

Das Webinar machte deutlich: Die CT Global Focus Strategy bleibt ihrem Ansatz treu, auch in einem von Unsicherheit geprägten Jahr. Mit einer Mischung aus Quality-Growth-Titeln, Turnaround-Stories und disziplinierter Bewertung will das Team Chancen nutzen, wenn Märkte übertreiben.

Gerade in einem Umfeld, in dem Value und Growth je nach Region unterschiedliche Zyklen durchlaufen, bietet eine selektive, aktive Strategie einen Vorteil. Dudding: „Anleger, die nach einer aktiv gemanagten Strategie zu globalen Aktien suchen, finden hier einen klar strukturierten, langfristigen Ansatz.“