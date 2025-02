Zum 1. Januar 2025 stieg der Höchstrechnungszins von 0,25 Prozent auf 1 Prozent . Das war der erste Zinsanstieg seit 30 Jahren. Das hat Folgen für die Tarifkalkulation vieler Versicherungsprodukte. Denn um ihren Leistungsversprechen nachkommen zu können, müssen Versicherer Rückstellungen in ihrer Bilanz bilden.

Höchstrechnungszins begrenzt Garantiezins nach oben

Der Höchstrechnungszins ist eine Obergrenze für den maximal zulässigen Rechnungszins, den Lebensversicherer bei der Berechnung dieser Rückstellungen nutzen dürfen. Er wird manchmal fälschlicherweise mit dem Garantiezins verwechselt.

Allerdings handelt es sich bei einem Garantiezins um die Mindestverzinsung eines konkreten Lebensversicherungsprodukts – der Höchstrechnungszins begrenzt also den Garantiezins. Die darüberhinausgehende Verzinsung wird jedes Jahr in Form einer Überschussbeteiligung festgelegt.

Der höhere Höchstrechnungszins wirkt sich unter anderem auch auf die Prämien und Leistungen der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) aus. Nach Berechnungen des Versichererverbands GDV könnten die garantierten BU-Renten im Schnitt um 4,8 Prozent steigen, in einzelnen Modellfällen sogar um bis zu 9 Prozent.

Mehrere BU-Anbieter gaben zudem auf Nachfrage von DAS INVESTMENT bekannt, dass sie die Prämien und garantierten Renten bei Ihren BU-Neuverträgen an den höheren Rechnungszins anpassen werden.

DAS INVESTMENT hat bei mehreren LV-Anbietern nachgefragt, wie sie ihre Neuveträge an den höheren Rechnungszins angepasst haben beziehungsweise anpassen werden und ob dies auch für Bestandsverträge aus dem Jahr 2024 gilt. Darüber hinaus fragten wir, ob die Umstellung automatisch oder nur auf Antrag erfolgt. Hier die Antworten.

Debeka

Die Anhebung des Rechnungszinses zum 1. Januar 2025 geht mit einer entsprechenden Erhöhung der garantierten Leistungen einher. Im Gegenzug verringern sich – bei gleicher laufender Verzinsung – die laufenden Überschussanteile, die in unserem internen Fonds Debeka Global Shares angelegt werden. Je höher der Rechnungszins und damit die Garantie, desto niedriger fällt also die Überschussbeteiligung eines Vertrages aus.

Die im Zuge der Rechnungszinserhöhung vorgenommenen Änderungen in unseren angebotenen Produkten für die Altersvorsorge und die Berufsunfähigkeitsabsicherung betreffen die ab dem 1. Januar 2025 neu abgeschlossenen Lebensversicherungsverträge. Eine automatische Umstellung der Verträge unserer Bestandskunden findet nicht statt.

Eine Besonderheit unserer Tarife für die private Altersvorsorge betrifft den Übergang in die Rentenphase: für die Verrentung des Fondsguthabens werden die zum Rentenbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen zugrunde gelegt. Bestandskunden, die ab 2025 in die Rentenphase wechseln, werden demzufolge vom höheren Rechnungszins direkt profitieren. Der für die gesamte Rentenbezugszeit gültige Rechnungszins in Höhe von 1 Prozent wird ihnen dann unmittelbar zugutekommen.

Neben den neu ausgestalteten BU-Tarifen haben wir zum 1. Januar 2025 die Riester-Rentenversicherung reaktiviert und den höheren Rechnungszins auch bei unseren etablierten chancenorientierten Privatrententarifen mit Fondskomponenten (CAI-Tarife) entsprechend berücksichtigt.

Württembergische Lebensversicherung

Wir haben unsere Produkte bereits seit dem 1. Januar 2025 an den neuen Höchstrechnungszins angepasst. Für die Lebensversicherungsprodukte kann somit im Schnitt eine höhere garantierte Rente von 10 bis 15 Prozent erreicht werden. Zudem ist bei Hybridprodukten in der Aufschubphase eine höhere Fondsquote als zuvor möglich.

Damit unsere bestehenden LV-Kunden von dem höheren Rechnungszins profitieren, haben wir ihnen eine Umstellungsoption angeboten. Kunden, deren Verträge vom 1.7.2024 bis zum 31.12.2024 abgeschlossen wurden, können nun im neuen Jahr die Umstellung ihrer Verträge beantragen. So profitieren etwa die aufgeschobenen Rentenverträge von einem höheren garantierten Rentenfaktor und die Biometrie-Tarife von neuen Rechnungsgrundlagen, was zu höheren Leistungen bei gleichem Beitrag führt.

Außerdem haben wir die 100-Prozent Beitragsgarantie für die Produkte Index Clever und Genius Vorsorge wiedereingeführt und zusätzlich unser Produktangebot mit der Wiedereinführung der Riesterrente erweitert. Außerdem haben wir die Erhöhung des Rechnungszinses und die damit verbundene Überarbeitung unserer Produkte als Anlass genommen, kleinere Anpassungen vorzunehmen. Dazu zählen zum Beispiel die Überarbeitung von Bedingungen.

Bei der Bestimmung der Überschussbeteiligung spielt der Rechnungszins unterdessen keine Rolle. So wurden die laufende Verzinsung und die Gesamtverzinsung der Württembergischen Lebensversicherung in diesem Jahr gleich belassen.

VKB

Anfang 2025 haben wir unser Produktportfolio überarbeitet. Wir haben ein neues Tarifwerk entwickelt, das einen erhöhten Rechnungszins von 1 Prozent beinhaltet, und unsere Modellrechnung aktualisiert. Durch die Erhöhung des Rechnungszinses bleibt die laufende Gesamtverzinsung (Rechnungszins plus laufender Überschuss) bei den Tarifen des Neugeschäfts allerdings konstant.

Durch den höheren Zins können wir jedoch wieder verstärkt Produkte mit Rückzahlung des gesamten Beitrags am Ende der Laufzeit anbieten. Bei Produkten gegen Einmalbeitrag haben wir optional ein Einstiegsmanagement eingeführt. Damit können unsere Kunden auch zu Boom-Zeiten von einem Glättungsmechanismus profitieren.

Bei bestehenden LV-Verträgen sind keine Änderungen vorgesehen. Beim Rentenübergang der neueren Tarifgenerationen profitieren die Kunden jedoch von dem neuen Höchstrechnungszins, der zu erhöhten Garantierenten führt.

Hannoversche Lebensversicherung

Bei uns ist die Anpassung auf den neuen Höchstrechnungszins in allen Produktkategorien erfolgt, was bedeutet, dass wir mit dem Geltungstag seit dem 01.01.2025 bereits all unsere Lebensversicherungsprodukte mit dem neuen Zinssatz von 1 Prozent berechnen.

Bei Bestandskunden sind prinzipiell keine nachträglichen Änderungen vorgesehen, sofern die Verträge auf den Zeitraum vor Juni 2024 datieren. Ausnahmen bilden Zuzahlungen und dynamische Erhöhungen bei Rentenversicherungen. Auch hier erfolgt die Berechnung mit dem jeweils aktuellen Rechnungszins. Je nach Produktausprägung wird beim Rentenübergang der höhere Rechnungszins berücksichtigt.

Für alle Anträge ab dem 01.06.2024 erfolgt eine automatische Prüfung im Rahmen unserer Umstellungsoption. Diese beinhaltet die Prüfung, ob eine Vertragsumstellung auf den höheren Rechnungszins eine höhere garantierte Leistung bei unverändertem Beitrag ergibt. Ist das der Fall, gehen wir aktiv mit einem Umstellungsangebot auf unsere Kunden zu, ohne dass sie selbst tätig werden müssen.

Der höhere garantierte Rechnungszins führt in der Regel zu höheren Garantieleistungen für Neuverträge ab 2025 und dementsprechend zu reduzierten unverbindlichen Überschussbeteiligungen. Neu- und Bestandsverträge partizipieren vom höheren Zinsumfeld durch eine Anhebung der laufenden Verzinsung. So hat die Hannoversche die laufende Verzinsung für Neu- und Bestandsverträge für 2025 auf 2,7 Prozent angehoben (Vorjahr 2,4 Prozent).

Alte Leipziger Lebensversicherung

Wir verwenden für unsere Altersvorsorge- und Biometrie-Produkte der Tarifgeneration 2025 den neuen HRZ.

Bei klassischen Produkten bedeutet der neue HRZ, dass wir als Versicherer bei gleicher Kapitalallokation die Garantien erhöhen können. Rein rechnerisch ist wieder bei vielen Konstellationen eine 100-prozentige Beitragsgarantie möglich. Das begrenzte Renditepotential und das Inflationsrisiko dieser Produkte bleiben jedoch bestehen.

Bei Fondspolicen mit und ohne Garantien steigen durch den neuen HRZ die Rentenfaktoren deutlich an, je nach Tarif und Vertragskonstellation um 10 bis 15 Prozent. Darüber hinaus haben wir für die meisten Tarife der neuen Tarifgeneration die garantierten Rentenfaktoren angehoben, so dass Kunden einen bis zu 26 Prozent höheren garantierten Rentenfaktor erhalten.

Bei den dynamischen Hybridrenten (mit Umschichtung zwischen Fonds- und Sicherungsvermögen) erhöhen sich die garantierten Renten um die genannten 10 bis 15 Prozent. Zudem fließt ein höherer Anteil in die Fondsanlagen. Dies steigert die Renditechancen für die Kunden.

Von der Erhöhung des aktuellen Rentenfaktors profitieren auch unsere Bestandskunden, da zu Rentenbeginn eine Besserstellungsprüfung durchgeführt wird: Wenn die Rechnungsgrundlagen dann besser sind, wird die zu zahlende Rente nach den aktuellen Rahmenbedingungen berechnet. Zudem wenden wir für Tarife ab 2022 (mit 0,25 Prozent HRZ) bei Erhöhungen oder Dynamiken jeweils die zum Erhöhungszeitpunkt gültigen Rechnungsgrundlagen an – so profitieren Bestandskunden ebenfalls von den neuen garantierten Renten beziehungsweise Rentenfaktoren.

Zwischen Juni und Dezember 2024 haben wir Verträge mit einem Umstellungszertifikat ausgestattet. Damit garantieren wir, dass wir automatisch prüfen, ob der Kunde von einer Umstellung des gewählten Tarifs auf die neue Generation 2025 profitieren würde. Ergibt die Prüfung Vorteile für den Kunden, erhält er ein entsprechendes Angebot. Stimmt er zu, stellen wir den Tarif auf die Generation 2025 um. Unsere Umstellungsoption umfasst Tarife aus allen Schichten der Altersvorsorge sowie Biometrie.

Mit dem neuen Höchstrechnungszins wird die Gesamtverzinsung für moderne Rentenversicherungen der neuen Tarifgeneration 2025 um fünf Basispunkte auf 2,60 Prozent angehoben. Für bestehende Verträge halten wir die Überschussbeteiligung 2025 stabil.

Ebenso stabil halten wir die Überschussbeteiligung für klassische Rentenversicherungen. Bestehende Versicherungsverträge mit einem Rechnungszins von über 2,25 Prozent erhalten weiterhin die höhere garantierte Verzinsung.

Allianz Leben

Die Allianz Lebensversicherung hat das Angebot für Riester zum Jahreswechsel 2025 deutlich erweitert. Hier hatte die Allianz das Angebot mit der Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25% eingeschränkt, und zwar mit Riester nur noch über das Vorsorgekonzept Perspektive. Nun gibt es seit Jahreswechsel zu 2025 bei Riester neben dem Vorsorgekonzept Perspektive auch wieder die kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepte Komfort Dynamik und Invest Flex, natürlich jeweils mit dem geforderten Niveau von 100 Prozent Beitragsgarantie.

Generell gilt jedoch: Der Höchstrechnungszins ist nur ein Element eines Versicherungsprodukts, welches für den tatsächlichen Kundenwert zukunftsfähiger Altersvorsorge- und Risikoabsicherung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Entscheidend sind die Gesamtverzinsung und die Gesamtleistung sowie ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Beispielsweise definiert sich der Kundenwert der Angebote von Allianz Leben in der Altersvorsorge wesentlich durch den Zugang zu breit diversifizierten Anlageklassen und nicht börsengehandelten Kapitalanlagen, die Möglichkeit, Ansparprozesse gemäß einem individuellen Chance-Risiko-Profil verlässlich zu stabilisieren, sowie stabile, lebenslange Rentenzahlungen.

Für die Attraktivität der Lebensversicherung spielt die Gesamtverzinsung zudem ebenfalls eine weit entscheidendere Rolle als der Höchstrechnungszins. Allianz Leben hält die Gesamtverzinsung aus ihrem Sicherungsvermögen stabil: Für das Jahr 2025 bleibt es bei der Marke von 3,8 Prozent. Für 2024 und 2023 hatte die Allianz die Verzinsung jeweils um 0,3 Prozentpunkte angehoben – das ist ein Anstieg um 0,6 Prozentpunkte in zwei Jahren.

Axa

Für unsere Altersvorsorge-Tarife wurden sowohl für das Neugeschäft als auch für davon betroffene Bestandsverträge die Rentenfaktoren angehoben. In der Altersvorsorge haben wir für die Tarifgeneration 2024 den garantierten Rentenfaktor von 85 Prozent auf 100 Prozent erhöht. In diesem Jahr führen wir dazu eine Günstigerprüfung für die Kunden zum Rentenfaktor der Tarifgeneration 2025 durch.

Abgesehen vom neuen Höchstrechnungszins profitieren unsere Kunden zudem von dem insgesamt verbesserten Zinsumfeld. In diesem Zusammenhang haben wir für das Jahr 2025 unsere Überschussbeteiligung erhöht, was sich sowohl auf das Neugeschäft als auch die Bestandsverträge auswirkt.

Zurich

Der Höchstrechnungszins ist ein Bestandsteil für die Ermittlung von garantierten Versicherungsleistungen. Daher führt Bei Produktabschluss seit dem 01.01.2025 führt der neue Höchstrechnungszins bei:

fondsgebundenen Produkten zu einem höheren garantierten Rentenfaktor. Bei Produkten mit einer zusätzlichen Kapitalgarantie durch Anlage im Sicherungsvermögen, wirkt sich die Anhebung zusätzlich auf die vertragliche Kalkulation der Garantiedarstellung aus.

klassischen Produkten zu höheren garantierten Leistungen.

Biometrie-Produkten zu einem verbesserten Preis-/ Leistungsverhältnis.

Alle Kunden von Lebensversicherungen mit Antragsstellung seit dem 05.08.2024 profitieren von einer vertraglich vereinbarten Besserstellungsoption, bezogen auf den garantierten Rentenfaktor. Das bedeutet, dass Zurich für alle betroffenen Kunden prüft, ob eine Umstellung auf den für das Neugeschäft 2025 gültigen Rentenfaktor zu einer Besserstellung führt. Wir informieren die betroffenen Kunden zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres mit der ersten Wertbestätigung.

Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen bietet Zurich zu Rentenbeginn automatisch eine Günstigerprüfung an, die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen beschrieben ist. So wird bei Rentenbeginn der garantierte Rentenfaktor dem dann gültigen Rentenfaktor gegenübergestellt. Der jeweils höhere Rentenfaktor wird anschließend zur Ermittlung der lebenslangen Rentenleistung herangezogen.

Die laufende Zinsüberschussbeteiligung wurde aufgrund der verbesserten Kapitalmarktsituation angehoben, wovon auch laufende Renten profitieren. Sollte sich bei Bestandskunden die Rente nicht gegenüber dem Vorjahr erhöhen, profitieren diese bereits von einem entsprechend hohem Garantiezins und einer daher entsprechend hohen garantierten Rente.

Die laufende Verzinsung (Rechnungszins plus Zinsüberschuss) in der Ansparphase für das Neugeschäft und Bestand wurde um 0,2 auf 2,0 Prozent erhöht. Die Gesamtverzinsung inkl. Schlussüberschüsse beläuft sich auf circa 2,6 Prozent und ist vertragsindividuell abhängig von Produkt, Laufzeit und Alter der versicherten Person.