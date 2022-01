Analyse von HQ Trust So reagieren Aktienanleger auf geopolitische Risiken

„Die zukünftige Entwicklung des S&P 500 ist im Mittel relativ unabhängig vom geopolitischen Risiko. Ein niedriges Risiko liefert leicht überdurchschnittliche Erträge. In diesen Phasen legte der Aktienindex im Mittel 10,9 Prozent per annum zu. Über alle Phasen hinweg beträgt dieser Wert 10,1 Prozent per annum. Größere Performance-Differenzen zeigen sich, wenn der Index zwischen Bedrohungen und Maßnahmen unterscheidet. Nehmen die Bedrohungen zu, ist die Wertentwicklung mit 8,3 Prozent per annum unterdurchschnittlich. Nehmen sie wieder ab, ziehen die Kurse mit 11,7 Prozent deutlich stärker an. Kommt es zu Maßnahmen – und einem Ende der Ungewissheit – ziehen die Kurse im Schnitt mit 11,7 Prozent per annum recht deutlich an. Enden diese wieder, geht das Plus auf 8,8 Prozent per annum zurück. Aktuell steigen sowohl die Bedrohungen als auch die Maßnahmen. Die Bedrohungen befinden sich bereits im oberen Drittel, während die Maßnahmen noch im unteren Drittel sind.“

Sven Lehmann, HQ Trust