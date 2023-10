Nachgeben und zurückschießen So reagieren Krankenkassen auf Siegel-Vorwürfe der Wettbewerbszentrale

Vor wenigen Tagen berichtete der SWR über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Krankenkassen und der Wettbewerbszentrale. Der Streitgegenstand waren Siegel, wie etwa die Auszeichnung als „Top-Krankenkasse“, die von Focus Money vergeben wurde.

Wann ist man ein Sieger?

Die Streitfrage dabei: Bis zu welchem Platz zählt man bei einem solchen Ranking zu den Siegern? Auf den Plätzen 18 und 19 von 64 jedenfalls nicht, so die Auffassung der Wettbewerbshüter. Aus diesem Grund mahnten sie die BIG direkt gesund und die Pronova BKK ab und forderten sie auf, die Werbung mit dem Siegel zu unterlassen.

Christiane Köber von der Wettbewerbszentrale sieht hier einen klaren Verstoß gegen das gesetzlich geregelte Verbot der irreführenden Werbung: „20 Kassen haben die Bezeichnung ,Top-Krankenkasse' erhalten. Doch zwischen Platz 1 und 20 gibt es erhebliche Unterschiede in der Punktzahl. Anders müsste man das einstufen, wenn die 20 Krankenkassen alle ähnliche Punktzahlen hätten," zitiert der SWR die Juristin.

Während die Pronova BKK die Werbung mit dem Siegel nach eigenen Angaben eingestellt hat, wehrt sich die BIG direkt gesund gegen die Vorwürfe. Es gebe keine allgemein gültige Definition für die Bezeichnung „top“, kontert die Krankenkasse. Dem SWR erklärte sie, dass sie der Aufforderung der Wettbewerbszentrale nicht nachkommen würde. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT gab sich das Unternehmen nun weniger kämpferisch: Die Sachlage werde derzeit weiter geprüft, erklärte eine Sprecherin.

Mitglieder der Wettbewerbszentrale nicht abgemahnt

Die Sprecherin der BKK VBU konterte unterdessen mit Gegenvorwürfen. Es falle auf, dass es nur um Krankenkassen gehe, die keine Mitglieder der Wettbewerbszentrale seien. Mitglieder der Wettbewerbszentrale, die ähnliche Platzierungen (Plätze 10 bis 20) erreicht hätten und dieses Siegel aktuell einsetzten, seien offenbar nicht abgemahnt worden.

Die Unternehmen, die damit gemeint sind, wollte die BKK-VBU-Sprecherin jedoch nicht nennen. Auf den Plätzen 10 bis 20 des Rankings finden sich folgende Mitglieder der Wettbewerbszentrale:

DAK Gesundheit (Platz 10),

AOK Bayern (12),

KKH Kaufmännische Krankenkasse (13),

Barmer (14),

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (15)

SBK (20).

Laut Recherche von DAS INVESTMENT wirbt Barmer als einzige mit dem Siegel als Top-Krankenkasse. Die Wettbewerbszentrale wollte den Vorwurf nicht kommentieren.

Dass die BKK VBU nicht gut auf die Wettbewerbszentrale zu sprechen ist, hat einen Grund: Die Krankenkasse wurde wegen Werbung mit dem Siegel „Leistung für Familien“ von „Focus Money“ abgemahnt. Bei diesem Ranking erhielt sie die Note „sehr gut“. Es war jedoch nicht die Bestnote: Die Kassen mit der Auszeichnung „exzellent“ lagen vorn. Die Verbraucher könnten sich allerdings am Schulnoten-System orientieren und „sehr gut“ irrtümlicherweise für die Bestnote halten, argumentierten die Wettbewerbshüter.

Keine formalen Regelverstöße

Man habe beim Einsatz des Siegels gegen keine formalen Regeln verstoßen, kontert die BKK-VBU-Sprecherin. Der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen sei vom Gesetzgeber gewollt und der Umfang, in dem „die einzelnen Krankenkassen ihre Leistungsfähigkeit kommunizieren und so individuelle Serviceleitungen herausstellen können“ gesetzlich festgelegt. Daran habe man sich streng gehalten. Aktuell prüfe man die Abmahnung und werde der Wettbewerbszentrale zeitnah antworten.

Eine weitere Krankenkasse, die von der Wettbewerbszentrale abgemahnt wurde, ist die IKK Classic. Sie wirbt mit dem Siegel „Nachhaltigkeits-Champion“, das von der Zeitung „Die Welt“ vergeben wird. Grundlage dafür ist eine Verbraucherbefragung. Bei einem solchen Siegel erwartet man aber, dass ein neutraler Dritter nach objektiven Kriterien die Nachhaltigkeit prüft, monieren die Wettbewerbsschützer.

Die IKK Classic verweist in ihrer Stellungnahme ebenfalls auf den Wettbewerb zwischen den Kassen sowie an die gesetzlichen Vorgaben für Werbeausgaben, an die man sich gehalten habe.