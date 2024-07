Indexpolicen halten nicht, was sie versprechen, erklärte Finanztest vergangene Woche. Die Zeitschrift der Stiftung Warentest berief sich dabei auf die Ergebnisse ihrer aktuellen Untersuchung, demnach konnten Indexpolicen in den vergangenen Jahren im Schnitt gerade einmal 1,64 Prozent Rendite erwirtschaften. Außerdem zeigte die Finanztest-Simulationsrechnung, dass die Indexbeteiligung im Mittel nur selten die Rendite sicherer Verzinsung schlagen könnte.

„Kursverluste an der Börse schlagen voll ein, Kursgewinne dagegen sind gedeckelt“, so lautete einer der größten Kritikpunkte der Verbraucherschützer. Denn die meisten Produkte haben eine Renditeobergrenze nach oben (Cap). Das heißt: Auch wenn der Index höher steigt, erhält der Versicherte in dem jeweiligen Monat maximal die entsprechend begrenzte Rendite gutgeschrieben.

Abschließend erklärten die Verbraucherschützer die Indexpolicen für nicht geeignet zur Altersvorsorge und rieten stattdessen zu ETF-Sparplänen oder günstigen Fondspolicen.

Acht von zehn Versicherer beziehen Stellung

Untersucht wurde in der Studie die Wertentwicklung von elf Indexpolicen von zehn Anbietern (Allianz, Barmenia, Ergo, LV 1971, Neue Leben, Nürnberger, R+V, Stuttgarter, Volkswohl Bund und Württembergische). Nur die wenigsten davon hätten sich aktiv an der Untersuchung beteiligt oder die Rückfragen der Forscher beantwortet, hieß es von Finanztest.

DAS INVESTMENT machte unterdessen andere Erfahrungen: Von den zehn Anbietern, die die Redaktion um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten hatte, antworteten acht – und wehrten sich vehement gegen die Finanztest-Kritik.

Ergo: Unterschiedliche Zielgruppen

Alle Gesellschaften weisen auf die hohe Sicherheit der Indexpolicen hin, die eben ihren Preis habe. „Im Unterschied zu ETFs und Fondspolicen bieten Indexpolicen garantierte Leistungen. Sie sprechen also mit sicherheitsorientierten Anlegern eine andere Zielgruppe an“, heißt es von der Ergo. Die Ergo Rente Index biete eine endfällige Garantie in Höhe von 100 Prozent der eingezahlten Beiträge, so dass die Kunden zum Rentenbeginn kein Verlustrisiko hätten. Und auch während der Laufzeit könne das Vertragsguthaben niemals sinken.

„Diese Sicherheit bieten weder ETFs noch Fondspolicen“, so der Ergo-Sprecher. Außerdem liege die Rendite der Ergo-Police auf den MSCI World seit Produkteinführung im Juli 2022 bei 2,7 Prozent jährlich – und damit über dem vom Finanztest genannten Durchschnitt.

Neue Leben: Rendite über der sicheren Verzinsung

„Es ist bedauerlich, dass Stiftung Warentest ein pauschales Urteil fällt, ohne die Bedürfnisse unterschiedlicher Kundengruppen zu berücksichtigen“, heißt es auch von einer Sprecherin der Versicherungsgesellschaft Neue Leben. Schließlich bieten Indexpolicen in der Ansparphase eine Wahlmöglichkeit zwischen sicherer Verzinsung und Indexbeteiligung - auch während der Vertragslaufzeit. Zum Ablauf gebe es garantierte Ablaufleistung und/oder eine garantierte Rente, die lebenslang gezahlt wird. Das könne ein ETF-Sparplan nicht ermöglichen.

Auch die Rendite der Neue-Leben-Indexpolice Plan X liege über der sicheren Verzinsung, so die Sprecherin. „Die Simulation für den Plan X zeigt einen Erwartungswert von 2,72 Prozent, der oberhalb der sicheren Verzinsung von 2,57 Prozent liegt.“

Allianz: Konzept in Corona-Zeiten bewährt

Der Allianz-Sprecher kann die Finanztest-Kritik am Gesamtkonzept der Indexpolicen ebenfalls nicht nachvollziehen. Schließlich richte sich das Produkt an Kunden, die großen Wert auf Sicherheiten legen und durch den jährlichen Lock-In, der positive Wertentwicklungen sichert, Wertschwankungen ausschließen möchten. „Durch die Konstruktion des Produktes kann in Jahren mit negativer Index-Performance der Vertragswert nicht sinken. Umgekehrt partizipieren Kunden an positiven Entwicklungen gemäß einem vertraglich festgelegten Verfahren“, so der Sprecher. Dieses Prinzip habe sich in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen Zyklen bewährt, unter anderem auch während der Corona-Krise.

Zudem hätten Kunden bei den Allianz-Indexpolicen auf den Euro Stoxx 50 und den S&P 500 die Möglichkeit, sich jährlich zwischen der Indexpartizipation und der sicheren Verzinsung zu entscheiden oder eine flexible Aufteilung zwischen Indexpartizipation und sicherer Verzinsung und in 25-Prozent-Schritten vorzunehmen. Für das Jahr 2024 hat Allianz Leben die gesamte Verzinsung für alle Varianten des Vorsorgekonzepts Index Select auf 3,10 Prozent (bisher 2,85 Prozent) angehoben.

Volkswohl Bund: Jahresrendite deutlich über der Überschuss-Beteiligung

Auch die Sprecherin der Volkswohl Bund betont den Sicherheitsaspekt und die Flexibilität der Indexpolice. „In einer Indexpolice bleibt das ersparte Guthaben auf jeden Fall bestehen und der Kunde kann auf eine garantierte Rentenzahlung bauen. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, die Rendite zu erhöhen. Dafür nutzt er die Chancen des Kapitalmarkts, indem er sich mit seinen jährlichen Überschüssen an einem Index beteiligt. Wenn er das nicht mehr möchte, kann er sich umentscheiden und stattdessen eine Gutschrift seiner Überschussbeteiligung wählen.“

Das von Finanztest kritisierte Cap-Verfahren wende man bei der Volkswohl-Bund-Indexpolice nicht an, so die Sprecherin weiter. Man setze stattdessen auf eine Indexquote. Dadurch bleibe der Gewinn der Volkswohl-Bund-Indexpolice Klassik Modern nach oben immer offen. „So hat Klassik Modern mit Index Chance als Überschussverwendungsart im vergangenen Indexjahr bei einer Beteiligung am Dax eine Indexrendite von 3,75 Prozent erzielt. Beim Dax RC 10 waren es 6,28 Prozent und beim Euro Stoxx 50 4,06 Prozent. Damit lag die Jahresrendite bei denjenigen, die diese Indizes gewählt haben, deutlich über der Überschussbeteiligung für das Indexjahr 2023.“

Barmenia: Cap ist der Preis für den Verlustschutz

Die Barmenia-Sprecherin unterdessen verteidigt das Cap-Verfahren. „Der Cap ist – vereinfacht ausgedrückt – der Preis dafür, dass die Barmenia das Vertragsguthaben vor Verlusten schützt. Daher werden die monatlichen Gewinne des Index nur bis zu einer Obergrenze berücksichtigt.“ Schließlich rutsche der Kunde ja auch nicht ins Minus, wenn der Index schlecht abschneidet – bei einem negativen Jahresergebnis werde die Indexrendite einfach gleich null gesetzt und das Vertragsguthaben bleibe unverändert.

Nürnberger: Auch BU-Risiko abgedeckt

„Indexpolice mit einer direkten Anlage in ETFs oder in eine Fondspolice gleichzusetzen, ist so, als ob man Äpfel mit Birnen vergleicht“, heißt es von der Nürnberger. Die Dax-Rente des Versicherers richte sich an Kunden, denen Sicherheit und Garantien wichtiger seien als Rendite. „Sie wird niemals einen realen negativen Wert aufzeigen. Erreichte Gewinne werden durch den Lock-in gesichert und können nicht mehr verloren gehen“. Gerade in Krisenzeiten, in denen klassische ETFs teilweise über 20 Prozent Wertverlust hätten, sei eine Indexpolice ein gutes Produkt für sicherheitsorientierte Kunden. Außerdem sei sie, bei Auswahl der sicheren Verzinsung, auch für konventionelle Anleger geeignet, die eine rein klassische Rentenversicherung suchen.

Außerdem betont die Nürnberger-Sprecherin die Vorteile des Versicherungsmantels ihrer Indexpolice. „Als Versicherungslösung kann die Dax-Rente, je nach Schicht, verschiedene steuerliche Vorteile mit sich bringen, zahlt eine lebenslange Rente aus und kann auch das Risiko der Berufsunfähigkeit in Form einer Beitragsbefreiung oder Berufsunfähigkeitszusatzrente abdecken“. Sie gewähre zudem einen Schlussbonus und berücksichtige die Bewertungsreserven. „All das kann eine Anlage in ETFs nicht abdecken“.

Auch dem Tipp der Finanztest-Redaktion, das ETF-Vermögen später in eine Sofortrente einzuzahlen, steht die Nürnberger-Sprecherin skeptisch gegenüber. Das mache eine Rente schwer planbar, da die künftigen Konditionen wie zum Beispiel der garantierte Rentenfaktor heute noch nicht voraussehbar seien und für Kunden auch deutlich schlechter ausfallen könnten. „Spart der Kunde direkt in einen Versicherungsvertrag, weiß er, welche Konditionen er hat und dass diese durch die Besserprüfung nur vorteilhafter ausfallen können“, so die Sprecherin.

Stuttgarter: Niedrige Überschussbeteiligung

Die Stuttgarter unterdessen sieht die Ursache für maue Renditen der Indexpolicen bei der Überschussbeteiligung der Versicherer, die in den letzten Jahren stark gesunken sei. „Damit haben sich die Partizipationsmöglichkeiten am Index verschlechtert“, heißt es vom Unternehmen. „Weiterhin waren die Kapitalmärkte sehr volatil, so dass die Jahresrenditen der Indizes zum Teil schlecht ausgefallen sind. Deshalb sind vermehrt die Gutschriften der Indexpolicen auf null gesunken“, erklärt die Stuttgarter auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.

„Mit den derzeit wieder höheren Zinsen und damit steigenden Überschussbeteiligungen und den ruhiger werdenden Märkten steigen die Chancen der Kunden wieder, eine positive Gutschrift für ihre Indexpolice zu erhalten“, verspricht die Versicherungsgesellschaft.

Württembergische: Rendite von fünf Prozent 2023

Auch die Württembergische führt das schlechte Abschneiden der Indexpolicen auf die Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten zurück. Man habe nun zusätzliche Maßnahmen zur Renditesteigerung ergriffen, heißt es von der Gesellschaft. So sei die Überschussbeteiligung im Jahr 2024 um 40 Basispunkte erhöht worden. Außerdem habe das Unternehmen seine Index Multi-Asset-Strategie im April 2024 überarbeitet und um ein zusätzliches Strategieportfolio ergänzt. „Dieses sorgt für eine noch breitere Diversifizierung, um auch in unterschiedlichen Marktphasen positive Renditen erzielen zu können“, so die Unternehmenssprecherin. Außerdem setze man, wie auch die Volkswohl Bund, statt des Cap-Verfahrens auf die jährliche Beteiligungsquote am Index, die bei der Württembergischen 102 Prozent betrage. „Im zuletzt abgelaufenen Indexjahr im März 2024 konnten wir eine Kundenrendite von 5,16 Prozent erzielen und auch das aktuell im Oktober 2023 gestartete Indexjahr ist mit zirka 4,6 Prozent deutlich positiv“, heißt es von der Gesellschaft.