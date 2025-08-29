So reagieren Versicherer auf Lindners Rentenreform-Vorschläge
Der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner hat mit seinem Gastbeitrag im „Handelsblatt“ eine neue Diskussion über die private Altersvorsorge entfacht. Seine zentrale Kritik: Die geplante Frühstart-Rente, die erst ab dem sechsten Lebensjahr greift, verschenke wertvolles Potenzial. Stattdessen plädiert Lindner für einen Vorsorgestart bereits ab der Geburt, um den Zinseszinseffekt optimal zu nutzen.
Gleichzeitig wirbt der FDP-Politiker für eine offenere Haltung gegenüber Kapitalmärkten. Als besonders erfolgreiches Modell bezeichnet er dabei die US-amerikanischen 401(k)-Pläne. Ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot mit weitgehender Anlagefreiheit und nachgelagerter Besteuerung könnte seiner Ansicht nach die deutsche Vorsorgelücke schließen. Darüber hinaus schlägt Lindern einen befristeten Auszahlplan bis 85 Jahren vor.
DAS INVESTMENT hat Top-Manager von vier Versicherungsgesellschaften gefragt, was sie von Lindners Vorschlägen halten. Die Antworten finden Sie in unserer Bildstrecke.
Die Reaktionen aus der Versicherungswirtschaft fallen differenziert aus. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Versicherung, vermisst in Lindners Vorschlägen einen entscheidenden Aspekt: notwendige Kürzungen im bestehenden System. „Ohne mutige Schritte wie das Ende der abschlagsfreien Rente für langjährig Versicherte, den Verzicht auf die nächste Stufe der Mütterrente oder die Streichung versicherungsfremder Leistungen wird das System nicht tragfähig“, warnt Bader. Selbst bei Beamtenpensionen müsse über Anpassungen nachgedacht werden.
Bei der Kapitaldeckung fordert Bader klare Regeln: Staatliche Förderungen seien nur gerechtfertigt, wenn im Gegenzug eine lebenslange Leistung garantiert werde. Statt völlig neue Systeme zu schaffen, plädiert er für eine grundlegende Reform bestehender Instrumente wie Riester und der betrieblichen Altersversorgung.
Die Alte Leipziger Lebensversicherung unterstützt grundsätzlich Lindners Ansatz eines möglichst frühen Vorsorgebeginns. Jens Oliver Martin, Zentralbereichsleiter Produktmanagement, betont jedoch, dass von Anfang an auch Eigenbeiträge und Zuzahlungen möglich sein müssten. Die zehn Euro staatliche Förderung allein reichten nicht aus.
Besonders kritisch sieht Martin Lindners Überlegungen zu befristeten Auszahlplänen. „Um tatsächlich die Ängste vor Altersarmut zu mindern und den Sozialstaat zu entlasten, kann nur die lebenslange Rente echte Abhilfe schaffen“, argumentiert er. Mit einem befristeten Auszahlplan bis 85 würde vielen Rentnern genau dann das Geld ausgehen, wenn sie es für steigende Gesundheits- und Pflegekosten am dringendsten bräuchten.
Auch vor zu risikoreichen Anlagen warnt die Alte Leipziger: Einzelaktien oder Bitcoin seien nicht für ein langfristiges Investment als Grundlage einer ergänzenden Altersvorsorge geeignet.
Michael Fauser, Vorstandsvorsitzender der Ergo Vorsorge Lebensversicherung, hält Lindners Überlegungen grundsätzlich für zielführend. Ein einfaches und effektives Förder- und Steuerregime würde die richtigen Anreize für eigenverantwortliche Vorsorge setzen, erklärt er gegenüber DAS INVESTMENT. Allerdings müssten die angesparten Guthaben lebenslang als Rente zur Verfügung stehen, um das Ziel eines angemessenen Einkommens im Alter nicht zu verfehlen.
Die Zurich Versicherung hebt besonders die Chancen der Kapitalmärkte hervor. Andreas Runkler, Bereichsleiter Produktentwicklung Leben, verweist darauf, dass Eltern bereits heute mit fondsgebundenen Produkten ihre Kinder frühzeitig beim Vermögensaufbau begleiten könnten. Eine breitere Kapitalmarktbeteiligung nach amerikanischem Vorbild könne die private Altersvorsorge widerstandsfähiger und attraktiver machen.
Bei aller Unterschiedlichkeit der Positionen zeigt sich ein breiter Konsens in zwei Punkten: Der möglichst frühe Beginn der Altersvorsorge ist sinnvoll, und die Chancen der Kapitalmärkte sollten stärker genutzt werden.
Die Konfliktlinien verlaufen hingegen bei der konkreten Ausgestaltung. Während Lindner für maximale Flexibilität und befristete Auszahlpläne wirbt, pochen die Versicherer auf lebenslange Rentengarantien. Und während der FDP-Politiker primär auf neue Förderinstrumente setzt, mahnt die Stuttgarter Versicherung zunächst schmerzhafte Einschnitte im Bestandssystem an.