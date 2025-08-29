Was halten Versicherer von Christian Lindners Kritik an der geplanten Frühstart-Rente? DAS INVESTMENT hat vier Gesellschaften befragt: Hier die Ergebnisse.

Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner: Die Frühstart-Rente starte nicht früh genug, erklärte er in einem Handelsblatt-Gastkommentar. Die Versicherer geben ihm teilweise Recht.

Der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner hat mit seinem Gastbeitrag im „Handelsblatt“ eine neue Diskussion über die private Altersvorsorge entfacht. Seine zentrale Kritik: Die geplante Frühstart-Rente, die erst ab dem sechsten Lebensjahr greift, verschenke wertvolles Potenzial. Stattdessen plädiert Lindner für einen Vorsorgestart bereits ab der Geburt, um den Zinseszinseffekt optimal zu nutzen.

Gleichzeitig wirbt der FDP-Politiker für eine offenere Haltung gegenüber Kapitalmärkten. Als besonders erfolgreiches Modell bezeichnet er dabei die US-amerikanischen 401(k)-Pläne. Ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot mit weitgehender Anlagefreiheit und nachgelagerter Besteuerung könnte seiner Ansicht nach die deutsche Vorsorgelücke schließen. Darüber hinaus schlägt Lindern einen befristeten Auszahlplan bis 85 Jahren vor.

DAS INVESTMENT hat Top-Manager von vier Versicherungsgesellschaften gefragt, was sie von Lindners Vorschlägen halten. Die Antworten finden Sie in unserer Bildstrecke.