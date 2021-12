Analyse von HQ Trust So reagieren Aktienanleger auf Shutdowns

„US-Shutdowns sind keine Seltenheit: Seit dem Jahr 1976 gab es sie immerhin 21 Mal. Im Durchschnitt dauerten sie 8,6 Tage. Zum kürzesten Shutdown kam es im Februar 2018. Er dauerte gerade einmal 4 Stunden. Der längste begann im Dezember 2018. Er umfasste 35 Tage. Der Goldpreis erhielt rund um US-Government-Shutdowns meist Auftrieb: Das Edelmetall stieg im Schnitt vor, während und nach diesen Phasen an. Bei Aktien sorgten drohende Government-Shutdowns im Vorlauf für einen leichten Abgabedruck am US-Aktienmarkt. Nach Beendigung zogen die Papiere dann aber wieder an und machten die Verluste wett. Während der Shutdowns gab es bei den Aktien ein gemischtes Bild: Im Schnitt traten die Titel auf der Stelle. Allerdings liegen die Shutdowns, in denen Aktien gefallen sind, schon recht lange zurück: Zuletzt war das im Jahr 1990 der Fall.“

Sven Lehmann, HQ Trust