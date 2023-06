Halbes Jahr nach Start Auf dem Prüfstand: So schlägt sich der TBF Fixed Income

Mitte Dezember vergangenen Jahres hat TBF einen Anleihenfonds aufgelegt, den TBF Fixed Income (ISIN: DE000A3E3YP9), geleitet von Guido Bartels und Roman Kostal. Kostal wurde von TBF vor Fondsstart sogar eigens an Bord geholt. „Ebenso wie Guido Barthels gehört er meiner Meinung nach zu den besten Rentenmanagern in Deutschland“, lobt TBF-Chef Peter Dreide das Anleihen-Duo. Man sei stolz, die beiden bei sich im Haus zu haben.

Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen. Die Fed und auch die EZB haben die Zinsen weiter angehoben. Der Hauptrefinanzierungssatz im Euroraum („der Leitzins“) liegt seit dem 21. Juni bei 4,0 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Mit den Zinsen sind Anleihen erneut ins Blickfeld von Investoren gerückt. Ein günstiger Zeitpunkt für den Start eines Anleihenfonds, sollte man meinen.

Sieht man sich nun den TBF Fixed Income an, fällt auf, dass es in den Monaten nach seiner Auflegung zunächst vor allem abwärts ging. Weiterhin liegt der Anteilskurs unter seinem Ausgabewert, ein Minus von rund 2,6 Prozent steht zu Buche.

Anlagethema Deglobalisierung

Bei TBF gibt man sich unbeirrt. „Wir fokussieren uns auf verschiedene Themen, die wir langfristig für bedeutend erachten“, sagt Fondsmanager Kostal. Dazu zählt der Fondsmanager etwa das Thema Deglobalisierung: Viele Industrieländer wollen sich unabhängiger von internationalen Verflechtungen machen. Unternehmen denken darüber nach, Waren statt im entfernten Ausland wieder im eigenen Land oder zumindest der eigenen Region produzieren zu lassen. Das verkürzt auch die Lieferketten.

„In Nordamerika dürfte von Produktionsverlagerungen und neuen Investitionen insbesondere Mexiko profitieren“, meint Kosta: Das Land glänze mit niedrigen Produktionskosten und einer vergleichsweise stabilen politischen Lage. Viele kanadische und US-amerikanische Unternehmen könnten Geschäft in den südlichen US-Nachbarstaat verlagern, glaubt Kosta. Europäische Firmen dagegen könnten statt in Asien vermehrt in osteuropäischen Nachbarländern wie Polen, Tschechien, Ungarn oder Rumänien produzieren.

A propos Rumänien: Der Name des Landes an der EU-Peripherie klingt für manche Investorenohren gewiss noch exotisch. Für den TBF Fixed Income ist Rumänien allerdings ein Hoffnungsträger. „Rumänien ist auf einem guten Weg sich zu entwickeln“, ist Kostal überzeugt. Eine Regierungskoalition aus drei großen Parteien sorge seit eineinhalb Jahren für Stabilität im Land. Die Pandemie und der erste Schock über den Krieg im Nachbarland Ukraine seien verdaut. Noch 2023 könnte Rumänien dem Schengenraum beitreten und würde damit näher an seine westlichen Nachbarn heranrücken: Bürokratische Barrieren an den Grenzen fallen weg.

Zudem könnte Rumänien mit fossilen Energieträgern aushelfen, wo traditionelle Zulieferer wie Russland wegfallen. Kaum bekannt ist, dass Rumänien über die größten Erdöl- und Erdgasreserven innerhalb der EU verfügt. Allein die Gasmenge von geschätzten 250 Milliarden Kubikmetern könnte das Land in den kommenden 20 Jahren von Importen unabhängig machen, meint Kostal. Davon würde auch das übrige Europa profitieren.

Megatrend Nachhaltigkeit

Ein anderes Investmentthema des TBF Fixed Income ist – nicht ganz überraschend – der Megatrend Nachhaltigkeit. Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge samt zugehöriger Infrastruktur dürfte die Nachfrage nach Rohstoffen wie Lithium, Kupfer, Aluminium, Nickel oder Kobald ankurbeln: Gut für die Wirtschaft von Ländern, die diese Rohstoffe exportieren, erläutert Kostal. Chile oder auch Indonesien könnten substanziell profitieren.

Aktuell bleiben die kleineren Volkswirtschaften im Portfolio aber noch Exoten. Der TBF Fixed Income ist vor allem in Europa und Nordamerika investiert. Schwerpunktmäßig setzt er auf globale Staats- und Quasi-Staatsanleihen – abgekürzt SSA – und dort vor allem auf den Investment-Grade-Bereich, so Kostal. „90 Prozent unserer Investitionen beschränken sich auf dieses Universum.“

Da die Inflationsraten nach wie vor hoch und Rezessionsängste nicht vom Tisch sind, gehen Kostal und Barthels auf Nummer sicher: Nur rund 7 Prozent der Emissionen stammen aus dem High-Yield-Segment, knappe 20 Prozent sind an der Grenze, bei BBB-angesiedelt.

Unternehmensanleihen meiden die Fondsmanager dagegen. Immerhin ist der Anlageansatz ein makroökonomischer Top-Down-Blick: Was zählt, ist das Wohlergehen der Länder insgesamt.

Rally noch nicht in Sicht

Die Duration des Fonds liegt bei aktuell 4,8 Jahren. Ein knappes Drittel der Emissionen läuft zwischen einem und drei Jahren. Längere Laufzeiten wähle man dort, wo Staaten sich dem Peak nähern, ab dem die Zinsen wieder fallen dürften. Kostal nennt als Beispiele Mexiko, Tschechien, Ungarn und Polen.

In den USA und vor allem in Europa könnte die Zinswende dagegen noch auf sich warten lassen. „Die Leitzinsen könnten problemlos bis Ende 2024 auf dem hohen Niveau verharren, wenn dies dem Ziel der nachhaltigen Inflationsbekämpfung dient“, schätzt Kostal.

Damit liegen die Bedingungen für eine Anleihen-Rally zwar noch in der Ferne. „In diesem Umfeld sind Anleiheinvestitionen nach wie vor nichts für schwache Nerven, da durchaus mit Rücksetzern und hoher Volatilität zu rechnen ist“, drückt es Kostal aus. Seine Leitlinie lautet einstweilen: „Umsichtig agieren und über den Tellerrand der Kernmärkte USA und EU hinaussehen.“ Denn dort zählten mitunter noch andere Parameter jenseits der Zentralbankpolitik, die für den Anlageerfolg relevant sein können.