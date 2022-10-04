Analyse von HQ Trust Ist der Euro wirklich so schwach?

„Euro unter Druck“, „20-Jahres-Tief“, „Währung auf Talfahrt“. Für die aktuelle Euro-Schwäche gibt es viele Bezeichnungen und dazu passende Gründe. Etwa die Konjunkturaussichten, die Energiekrise oder die Zinsdifferenz zu den USA. Aber ist der Euro wirklich so schwach – auch gegenüber anderen Währungen? Das fragte sich Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust.

Der Euro steht aktuell stark unter Druck. Aber wie schwach ist Gemeinschaftswährung tatsächlich im Vergleich zu anderen Währungen? Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust hat nachgerechnet.

Um diese Frage zu beantworten, schaute der Kapitalmarktanalyst nicht nur auf den US-Dollar, sondern auf den sogenannten Euro Effective Exchange Rate Index (EER Index). Für dessen Berechnung vergleicht die Europäische Zentralbank die Entwicklung des Euros gegenüber den handelsgewichteten Währungen der 40 wichtigsten Handelspartner der Eurozone. Ein steigender EER bedeutet dabei eine Aufwertung gegenüber den anderen Währungen, ein fallender Index eine Abwertung.

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Grafik von HQ Trust: So schwach ist der Euro im Vergleich zu anderen Währungen. © HQ Trust

Seine Ergebnisse fasst Kielkopf so zusammen:

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„Starker Dollar gleich schwacher Euro? Nicht unbedingt: Der Euro verlor zwar gegenüber dem Dollar auf Jahressicht 17,4 Prozent. Im Vergleich zu den Währungen der wichtigsten Handelspartner hat der Euro aber gerade einmal 3,2 Prozent abgewertet. Auch auf längere Sicht notiert der EER Index aktuell lediglich 7,2 Prozent unter seinem im November 2009 erreichten Allzeithoch und damit auf einem Niveau wie zuletzt Anfang 2020. Mit 15,4 Prozent Gewicht liefert die Entwicklung des starken US-Dollars zwar den größten Beitrag zur Entwicklung des EER, die schwächeren Entwicklungen des britischen Pfunds mit 14,3 Prozent, japanischen Yens mit 6,6 Prozent und der schwedischen Krone mit 4 Prozent wirkten sich jedoch stützend auf den Index aus. Abgewertet hat die europäische Gemeinschaftswährung bei einem Blick auf die sechs wichtigsten Handelspartner außer dem US-Dollar auch gegenüber Schweizer Franken und chinesischem Yuan.“