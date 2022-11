Energie und Geld sparen So senkst Du Deinen Gasverbrauch

2022 haben sich die Heizkosten für viele Haushalte mehr als verdoppelt. Und auch 2023 bleiben die Kosten extrem hoch. Die gute Nachricht: Du kannst Deine Heizkosten senken – als Mieter und als Eigentümer. Mehrere Hundert Euro Ersparnis im Jahr sind drin. Wir zeigen Dir, wie es geht.

© Fotomontage von Henning Lindhoff mit Canva

Wir alle sind in diesen Tagen dazu aufgefordert, Gas einzusparen. Denn durch die Energiekrise droht im Winter ein Gasmangel. Zudem verheißen Gaspreise auf Rekordniveau, dass es Deine nächste Gasrechnung in sich haben wird. Eine Kilowattstunde (kWh) kostet laut dem Vergleichsportal Verivox zurzeit 21,3 Cent. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh erwartet bei diesem Preis eine Jahresrechnung von durchschnittlich 3.260 Euro.

So sparst Du Gas im Haushalt

Senke die Raumtemperatur

Wenn Du eine moderne Anlage hast, geht das zentral. Andernfalls musst Du jeden einzelnen Thermostat steuern. Das Umweltbundesamt (UBA) sagt, dass mit jedem Grad weniger rund sechs Prozent Heizenergie gespart werden können.

Tipp: Drehe die Raumtemperatur nachts und tagsüber, wenn Du nicht in der Wohnung bist, auf 18 Grad Celsius herunter. Bei Abwesenheit von mehreren Tagen rät das UBA zu einer Temperatur von 15 Grad Celsius. Im Herbst und Winter solltest Du die Innenraumluft allerdings nicht unter 16 bis 18 Grad Celsius senken. Ab diesem Punkt dann steigt das Risiko für Schimmelbildung nach UBA-Angaben deutlich.

Nutze elektronische Thermostate

Diese messen die Raumtemperatur und regeln das Heizkörperventil automatisch über kleine Elektromotoren. Das ist effizienter als Handregler. Durch die Geräte verbraucht ein durchschnittlicher Haushalt etwa 10 Prozent weniger Heizenergie. Das sagen zumindest die Berater von CO₂-Online.

Vermeide das Dauerlüften mit gekippten Fenstern

Dieses Heizverhalten bezeichnet das UBA als reine Energieverschwendung. Es lässt die Raumtemperatur stetig absinken, die Heizung fährt so auf Hochtouren. Lüfte stattdessen mehrfach am Tag kurz einige Minuten kräftig mit offenem Fenster – am besten mit Durchzug.

Schließe nachts Rollläden, Fensterläden und Gardinen

Laut UBA können allein die geschlossenen Rollläden Wärmeverluste um mehr als 20 Prozent verringern. Geschlossene Vorhänge verstärken diesen Effekt. Denn im Winter, bei tiefen Außentemperaturen, entweicht Heizenergie primär über das Fensterglas und die Rahmen.

Halte Deine Heizkörper frei von Möbeln und Textilien

Das verhindert die Wärmeabgabe in den Raum und erhöht nach Angaben des UBA die Heizkosten um etwa 5 Prozent. Auch Vorhänge über den Heizkörpern steigern demnach den Wärmeverlust nochmals erheblich, da sie so die Wärme über die Fenster nach außen leiten.

Dusche kurz und bade selten

So senkst Du den Gasverbrauch für Warmwasser am stärksten. Laut UBA kostet ein Mal Duschen bei einer durchschnittlichen Dauer von sechs Minuten ein Drittel eines Vollbads. Und wenn beim Duschen das Wasser länger als zehn Minuten läuft, kann das den Wasserverbrauch eines Bades sogar übertreffen.