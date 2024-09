Ende Juli unterzeichneten Barmenia-Chef Andreas Eurich und Gothaer-Chef Oliver Schoeller die Fusionsverträge, vergangene Woche stimmte auch die Finanzaufsicht Bafin zu und nun ist es durch: Der Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer ist vollzogen. Am gestrigen Dienstag wurde Barmeniagothaer (Eigenschreibweise: BarmeniaGothaer) in die Handelsregister in Köln und Wuppertal eingetragen. Das gaben die beiden Fusionspartner Barmenia und Gothaer heute in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

Doppelspitze aus Eurich und Schoeller

Darüber hinaus haben die Aufsichtsräte nun auch das Vorstandsteam der Barmeniagothaer Finanzholding berufen. Den Vorstandsvorsitz übernimmt eine Doppelspitze aus Andreas Eurich (57) und Oliver Schoeller (53). Harald Epple (58) wird künftig als Finanzvorstand die Kapitalanlage des Konzerns von rund 50 Milliarden Euro verantworten.

Spartenvorstand Komposit wird Thomas Bischof (49), den Bereich Gesundheit verantwortet Christian Ritz (41), das Segment Leben Alina vom Bruck (38). Die Ressorts Vertrieb und IT übernimmt Frank Lamsfuß (53). Sylvia Eichelberg (45) zeichnet künftig als operative Chefin (Chief Operating Officer) für alle Serviceeinheiten der Gruppe verantwortlich. Die Spartenvorstände wurden zudem jeweils zum Vorstandsvorsitzenden der entsprechenden Risikoträger berufen.

Die beiden Versicherungsvereine Gothaer Versicherungsbank VVaG und Barmenia Versicherungen a. G. halten 64 Prozent beziehungsweise 36 Prozent der Anteile an der Barmeniagothaer Finanzholding AG. „Alle wichtigen Entscheidungen können nur einstimmig getroffen werden“, heißt es von den beiden Versicherern. Unter der Holding sind wiederum die Risikoträger angesiedelt.

Verschmelzung der Lebensversicherer abgeschlossen

Auch die angekündigte Zusammenführung der Lebensversicherer ist nun abgeschlossen. So wurde in einem ersten Schritt der gesamte operative Geschäftsbetrieb, insbesondere der Bestand der Barmenia Lebensversicherung, auf die Gothaer Lebensversicherung übertragen. Unmittelbar danach wurde die Barmenia Leben mit der Barmenia Versicherungen verschmolzen. „Alle Versicherten der Barmenia Leben werden darüber in den nächsten Wochen schriftlich informiert“, versprechen Barmenia und Gothaer.

Die Verschmelzung der Gothaer Kranken auf die Barmenia Kranken sei ebenfalls angestoßen worden, so die Versicherer weiter. Dieser Prozess werde aber, wie bereits im Vorfeld angekündigt, bis zu drei Jahren dauern. Für die Kunden habe dies keinerlei Auswirkungen auf ihren Versicherungsschutz oder ihre Prämien. Man werde ihnen aber zukünftig „eine noch ausgewogenere Palette an Produkten und Services bieten können“, verspricht Barmenia-Chef Eurich.