Mehrwert mit Absolute-Return-Anleihen

Wer in den letzten Jahren in Anleihen investiert hat, wird vermutlich eine schwierige Zeit erlebt haben, insbesondere aufgrund der zweistelligen Verluste auf den Kreditmärkten im Jahr 2022. Kein Wunder, dass noch erhebliche Gelder in Cash oder Geldmarktfonds geparkt sind. Die sinkenden Zinsen jedoch richten den Blick wieder auf Rentenpapiere. Bei BNP Paribas Asset Management betrachten wir die Chancen auf dem Anleihenmarkt durch die Kombination unterschiedlicher Perspektiven, um mit unseren Fixed-Income-Strategien langfristige Erträge zu generieren.

Das Umfeld für Fixed Income hat sich verbessert

Weltweit ist das makroökonomische Bild für Fixed Income positiver als in den letzten Jahren: Der Inflationsdruck hat nachgelassen und die Zentralbanken haben einen Zinssenkungszyklus – wenn auch in unterschiedlichen Rhythmen – eingeleitet. Hinzu kommt, dass die Weltwirtschaft nach wie vor in einem angemessenen Tempo bei niedrigen und stabilen Arbeitslosenquoten wächst.

Angesichts sinkender Zinssätze sowie attraktiver Renditen der festverzinslichen Wertpapiere haben Anleger nun einen Anreiz, ihre liquiden Mittel in festverzinsliche Wertpapiere umzuschichten.

Die Vorteile eines flexiblen Ansatzes für festverzinsliche Wertpapiere

Entscheidend ist, dass die langfristigen Anleiherenditen für externe Schocks viel anfälliger sind als die kurzfristigen Instrumente – während auch die Nachfrage nach kurzfristigen Anleihen robust bleiben dürfte, was das Aufwärtspotenzial für die Renditen begrenzt. Dies liegt daran, dass sich die Anleger zunehmend von renditeschwächeren Geldmarktfonds hin zu renditestärkeren Instrumenten orientieren, da sich die Zinsen weltweit rückläufig entwickeln.

In diesen volatilen und sich ständig verändernden Zeiten gibt es auch ein starkes Argument für ein diversifiziertes Portfolio mit dynamischen Allokationen und vielen Ertragsquellen, welches auf Markt- und Wirtschaftsbedingungen reagiert und sich im Laufe der Zeit anpassen kann. Diversifikation kann daher das isolierte Risiko des Fixed-Income-Bereichs erheblich reduzieren.

Darüber hinaus ist es durch den Einsatz von Long-Short-Strategien möglich, Renditen unabhängig davon zu erzielen, in welche Richtung sich die Märkte bewegen. Diese Strategien, die zur Glättung der Renditen beitragen können, stehen für andere Rentenstrategien nicht zur Verfügung.

Wo findet man Opportunitäten?

Das Volatilitätspotenzial an den Anleihenmärkten ist ein globales Phänomen, das auf einen unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Hintergrund zurückzuführen ist. In den USA ist es jedoch besonders relevant, da die Politik von Präsident Donald Trump in Bezug auf Handelszölle, Staatsausgaben und Steuern sowie die politische Position von Amerika in der Welt verunsichert.

Weltweit schaffen die politischen Divergenzen zwischen den Zentralbanken weitere Möglichkeiten. So bewegt sich beispielsweise Japan in die entgegengesetzte Richtung gegenüber der Fed und der Europäischen Zentralbank, indem es als Reaktion auf den anhaltenden Lohndruck die Zinsen anhebt. Diese Divergenz eröffnet Chancen, den japanischen Anleihenmarkt im Vergleich zu anderen Staatsanleihemärkten unterzugewichten.

Der Vorteil eines globalen Anlageuniversums ist zudem die Möglichkeit einer breiten regionalen und nach Anlageklassen ausgerichteten Diversifikation. Dadurch können Fondsmanager Anlagechancen nutzen, die sich weltweit aus volatilen Märkten ergeben.

Es bestehen auch Chancen für Anleger bei aktuellen Kuponpapieren, da Anleihen, deren Marktpreis am oder nahe dem Nennwert liegt, zu dem sie ausgegeben wurden, in der Regel relativ sensibel auf Marktvolatilität reagieren. Bei erhöhter Volatilität hat sich die Differenz zwischen den Renditen aktueller Kuponpapiere und der Benchmark-Rendite strukturierter Produkte auf ein attraktives Niveau ausgeweitet.

Was spricht für eine globale Absolute-Return-Anleihenstrategie?

BNP Paribas Asset Management kann auf eine Erfolgsbilanz für Rentenstrategien zurückblicken, die bis ins Jahr 1964 zurückreicht. Heute bieten wir eine breite Palette von Lösungen für Single-Strategy-, Multi-Strategy- und thematische Fixed-Income-Allokationen. Mit unserer globalen Kompetenz in allen Bereichen des festverzinslichen Wertpapiersystems können wir aufstrebende Chancen identifizieren und ein uneingeschränktes Umfeld für Anleger maximieren, die nachhaltige Renditen aus globalen festverzinslichen Wertpapieren anstreben.

Der Fokus unserer Absolute-Return-Bond-Strategie auf kurze Duration und Kapitalerhalt ermöglicht es auch, Risiken und Volatilität zu moderieren – was wiederum die Möglichkeit bietet, die Barrenditen zu steigern und gleichzeitig eine reibungslose Performance im Portfolio zu gewährleisten. Indem beispielsweise über verschiedene Sektoren hinweg investiert wird – wie Emerging-Market-Bonds, Unternehmensanleihen aus Industrieländern, strukturierte Wertpapiere beziehungsweise Währungen, die einen Benchmark-unabhängigen Ansatz verwenden – sind die Alpha-generierenden Möglichkeiten, die genutzt werden können, sehr groß. Dies trägt sowohl zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit bei als auch dazu, schwierige Bedingungen zu bewältigen.

Darüber hinaus ermöglicht uns die Flexibilität der Strategie, Marktumfelder zu nutzen, in denen die Renditen steigen oder fallen. Dies bietet eine attraktive Option für Anleger, die in Erwägung ziehen, Bargeld auf Einlagen zu belassen, aber in einer defensiven Anlageklasse mit kurzer Duration investiert bleiben möchten.

Die Navigation durch Anlagechancen in einem volatilen Umfeld erfordert einen robusten, risikokontrollierten Ansatz und ausgewiesene Expertise. Bei BNP Paribas Asset Management kombinieren unsere Fondsmanager die vielfältigen Perspektiven von mehr als 100 engagierten Fixed-Income-Experten in sieben Ländern, um weltweit die besten Chancen bei kurzfristigen Wertpapieren zu identifizieren und überzeugende, konsistente und nachhaltige Renditen für Anleger zu erzielen.