Stress und hohe Arbeitsdichte BU- und DU-Versicherung: So sichern sich Beamte gegen Burnout ab

Ob Schule, Polizei oder Kommunalamt: Beamte sind täglich zahlreichen Belastungen ausgesetzt. Nicht nur arbeiten sie unter Zeitdruck und haben eine hohe Arbeitsdichte – nicht selten sind sie auch Anfeindungen und Aggressivität ausgesetzt. In der Folge leiden immer mehr Beamte unter übermäßiger psychischer Belastung, die im schlimmsten Fall in einem Burnout münden kann.

Dass eine Dienstunfähigkeit unter solchen Bedingungen schnell eintritt, ist kaum verwunderlich. Betroffen sind Beamte in allen Bereichen. Besonders problematisch ist, dass ein Burnout in vielen Fällen erst sehr spät erkannt wird.

Die Berufsunfähigkeits- und Dienstunfähigkeitsversicherung im Überblick

Die meisten Beamten nehmen an, dass der öffentliche Dienst in Deutschland eine äußerst sichere berufliche Perspektive bietet. Dennoch können auch Personen im öffentlichen Dienst unerwartet mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert werden, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dazu in der Lage sind, ihren Dienst auszuüben.

An dieser Stelle kommt die Dienstunfähigkeitsversicherung ins Spiel, die als wichtiger Schutzmechanismus für Beamte fungiert. Sie ist klar von der Berufsunfähigkeitsversicherung zu unterscheiden, denn im Vergleich dazu enthält die Dienstunfähigkeitsversicherung eine zusätzliche Dienstunfähigkeitsklausel, damit im Fall der Fälle der finanzielle Schutz greift.

Für Beamte ist die Dienstunfähigkeitsversicherung daher von besonderer Bedeutung, zumal sie bereits dann Leistungen erbringt, wenn der Dienstherr den Beamten als dienstunfähig einstuft. Das kann sogar dann der Fall sein, wenn der Beamte noch dazu in der Lage ist, einige seiner beruflichen Aufgaben auszuüben.

Im Gegensatz dazu wird eine Berufsunfähigkeitsversicherung erst dann aktiv, wenn eine Person nach objektiven Maßstäben nicht mehr dazu in der Lage ist, mehr als die Hälfte ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeiten auszuüben. Das bedeutet, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung in den meisten Fällen erst später einspringt als die Dienstunfähigkeitsversicherung.

Das ist bei einer Dienstunfähigkeitsversicherung wichtig

Bei Abschluss einer Dienstunfähigkeitsversicherung gibt es verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk sollte auf das gewählte Endalter gelegt werden, denn viele Beamte versichern sich zu kurz. Eine Orientierung bietet die maximale Pensionseintrittsgrenze des jeweiligen Beamtenberufs. Dadurch können Beamte von Klauseln profitieren, die eine Verlängerung der Dienstunfähigkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung ermöglichen, falls das Pensionseintrittsalter erhöht wird.

Darüber hinaus ist es ratsam, Kombinationen mit Altersvorsorgeprodukten zu vermeiden, da diese Produkte oft hohe Kosten und eingeschränkte Flexibilität mit sich bringen. Eine eigenständige Dienstunfähigkeitsversicherung stellt in der Regel die bessere Option dar. Für Beamte ist sie von großer Bedeutung, denn sie bietet auch in Fällen Schutz, in denen die Berufsunfähigkeitsversicherung noch nicht einspringen würde. Letztendlich ist die sorgfältige Auswahl der Versicherungspolice entscheidend, um im Falle einer Dienstunfähigkeit finanziell abgesichert zu sein.

Über die Autoren:

Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind Geschäftsführer des Finanzdienstleisters Kees Finanzberater. Sie haben darüber hinaus die Branchen-spezialisierte Vermittlerplattform Blaulichtversichert.de gegründet.