J.P. Morgan Chase hat seinen neuen globalen Hauptsitz in der 270 Park Avenue in New York eröffnet. Der Büroturm ist der Nachfolgebau des an derselben Stelle 2021 abgerissenen J.P. Morgan Chase Towers. Der exakt 423,1 Meter hohe Turm ist nach dem One World Trade Center das zweithöchste Bürogebäude in New York City

Das 60-stöckige Gebäude bietet Platz für 10.000 der insgesamt 24.000 Mitarbeiter, die die Bank in New York City beschäftigt. Mit einer Nutzfläche von rund 232.000 Quadratmetern gehört der Turm zu den größten Bürogebäuden der Stadt – mit rund drei Milliarden US-Dollar Baukosten auch zu den teuersten. Entworfen wurde der Prachtbau von Stararchitekt Norman Foster. Die Deckenhöhe beträgt teilweise übrigens bis zu 15 Meter.

„Seit mehr als 225 Jahren ist J.P. Morgan Chase tief in New York City verwurzelt“, sagte Jamie Dimon, Vorsitzender und CEO der Bank. „Die Eröffnung unseres neuen globalen Hauptsitzes ist nicht nur eine bedeutende Investition in New York, sondern auch ein Beweis für unser Engagement für unsere Kunden und Mitarbeiter weltweit.“

Opulenter Eingangsbereich: Stararchitekt Norman Foster waren anscheinend keine Grenzen gesetzt. | Bildquelle: J.P. Morgan

Dimon ist kein Freund vom Homeoffice

Mit dem neuen Wolkenkratzer schafft Dimon auch weitere Anreize, um seine Mitarbeiter zurück ins Büro zu holen. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass er kein Freund des Home Office ist – anscheinend zur Freude von New Yorks Bürgermeister Eric Adams. „Vor vier Jahren flohen große Arbeitgeber und Büroangestellte aus unserer Stadt; Dank des unermüdlichen Fokus unserer Regierung auf die öffentliche Sicherheit und das Wachstum unserer Wirtschaft sind die Arbeitsplätze jetzt auf einem Rekordhoch und Unternehmen, von Start-ups bis hin zu globalen Titanen, eröffnen Block für Block neue Büros. Diese Transformation wäre ohne Partner wie J.P. Morgan Chase nicht möglich gewesen“, sagte er bei den Eröffnungsfeierlichkeiten.

Abends und Nachts wird das Gebäude von rund 20.000 an der Stahlkonstruktion angebrachten LED-Leuchten in Szene gesetzt. | Bildquelle: J.P. Morgan

Auch unter Deutschen Geldhäusern, beispielsweis der Deutschen Bank, gibt es Bestrebungen, das Homeoffice einzudampfen, oder gar gänzlich abzuschaffen.

Größter vollelektrischer Turm in New York City

Das Gebäude wird nach Angaben der Bank vollständig mit erneuerbarer Energie aus einem Wasserkraftwerk im Bundesstaat New York betrieben und arbeitet mit Netto-Null-Betriebsemissionen. Damit ist es der größte vollelektrische Wolkenkratzer New Yorks.

Eingangsbereich der Superlative: Der exakt 423,1 Meter hohe Turm ist nach dem One World Trade Center das zweithöchste Bürogebäude in New York City. | Bildquelle: J.P. Morgan

Intelligente Gebäudetechnik nutzt dazu Sensoren, Künstliche Intelligenz und maschinelle Lernsysteme, um den Energiebedarf zu steuern. Wasserspeicher- und Wiederverwendungssysteme sollen den Wasserverbrauch um mehr als 40 Prozent reduzieren.

J.P. Morgan strebt die Zertifizierungen LEED Platinum v4 und WELL Health-Safety Rating an. Nach eigenen Angaben wurden 97 Prozent der Abbruchmaterialien des Vorgängerbaus recycelt, wiederverwendet oder upgecycelt.