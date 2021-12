„So sieht ein echtes Netzwerk aus“ Stimmen und Bilder vom private banking kongress

Interessante Vorträge, nützliche Networking-Gelegenheiten, vielseitiges Programm und eine gute Organisation durch die Event-Agentur rehblau events: Der achte private banking kongress kam bei den Teilnehmern gut an.

Die achte Auflage der Branchen-Veranstaltung fand wieder im Sofitel-Hotel in München statt. An den beiden Kongresstagen kamen über 200 Wealth Manager – im vergangenen Jahr waren es 184 Investoren gewesen – aus Family Offices, dem Private Banking, Vermögensverwaltungen, Stiftungen, Versorgungswerken und dem Dachfonds-Management zusammen, um sich über Branchentrends, Investmentlösungen und Marktmeinungen auszutauschen. 81 Prozent der Gäste waren aus Deutschland, 19 Prozent stammten aus dem deutschsprachigen Europa (Schweiz, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein).

Neben dem Netzwerken konnten sie sich in 25 Vorträgen, darunter Vorträge von acht Top-Speaker, zu den Themen Asset Management, Immobilien, Versicherungen und IT informieren. 17 Partner waren diesmal beim private banking kongress in München dabei.

Hier ein paar Stimmen:

Willi Heigl, Merck Finck & Co.:

„Die Location ist top, der Vortrag von Frau Rados war phänomenal. Es gibt ausreichend Zeit zum Netzwerken und ich habe schon gute Gespräche geführt. Die Vorträge und Workshops sind gut bis sehr gut.“

Marco Parolini, Umblin AG:

„Top Referenten, internationale Themen, spannende Teilnehmer, viele weiterführende Gespräche und Diskussionen über unsere Industrie: So sieht ein echtes Netzwerk aus, das so manches Virtuelles blass aussehen lässt.“

Christoph von der Lancken, Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein:

„Es hat uns wie immer sehr gut gefallen. Ein absolutes Highlight war der Vortrag von Kriegsreporterin Antonia Rados. Auch der Vortag von Erb- und Stiftungsmanager Jörg Plesse war sehr interessant und hat für viel Diskussion gesorgt.“

Thomas Uder, Valexx Value Experts Vermögensverwaltung:

„Tolle Location, Top-Organisation und sehr gute Fachvorträge. Vor allem deren geopolitische Einbettung, voran der professionelle Vortrag von Frau Dr. Rados, waren Klasse.“

Thomas Weinmann, Astorius Capital:

„Sehr gute Kontakte und Gespräche und interessante Fragen. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung in Hamburg!“

Dominicus von Neree, BW-Bank:

„Wie erwartet bietet auch der private banking kongress in München eine hohe Qualität der Referenten und ein hoch qualifiziertes Fachpublikum. Die Veranstaltung ist der Platz, um gute alte Verbindungen zu vertiefen und neue interessante Verbindungen aufzubauen.“

>> Alle Bilder vom zweiten Tag des private banking kongress München 2015

>> Alle Impressionen vom private banking kongress München 2015

Veranstaltungshinweis: Der neunte private banking kongress in Hamburg findet am 3. + 4. September 2015 statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.private-banking-kongress.de