Krieg, Kursverluste, Kurskorrekturen: Der Iran-Konflikt war ein Stresstest für aktiv gemanagte ETFs. Wir zeigen die Performance-Bilanz der größten aktiven ETFs seit Jahresbeginn.

Die großen Fonds im Check So sind die 10 größten aktiven ETFs der Welt ins Jahr gestartet

Der Iran-Konflikt hat die Märkte zu Jahresbeginn durchgeschüttelt – mit sehr unterschiedlichen Folgen: Die größten aktiv gemanagten ETFs kommen auf eine Performance zwischen –1,57 und +25,62 Prozent.

Wir zeigen ihre bisherige Performance in 2026 – sortiert nach Fondsvolumen, vom kleinsten zum größten der aktiven ETFs. (Stand der Daten: 11. Mai 2026)

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Wie sich die zehn größten passiven ETFs seit Jahresbeginn geschlagen haben, lesen Sie hier.