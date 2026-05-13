ETFs
So sind die 10 größten aktiven ETFs der Welt ins Jahr gestartet
Die großen Fonds im Check So sind die 10 größten aktiven ETFs der Welt ins Jahr gestartet
Inhalt
- Year-to-Date Performance der 10 größten aktiven ETFs Seite 1
- Fidelity US Equity Research Enhanced ETF Seite 2
- JPM Global Equity Premium Income Active ETF Seite 3
- JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Act ETF Seite 4
- iShares World Equity Enhanced Active ETF Seite 5
- Invesco Global Active ESG Equity ETF Seite 6
- JPM Nasdaq Equity Premium Income Active ETF Seite 7
- JPM Europe Research Enhanced Index Equity Act ETF Seite 8
- Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ETF Seite 9
- JPM Global Research Enhanced Index Equity Act ETF Seite 10
- JPM US Research Enhanced Index Equity Act ETF Seite 11
Der Iran-Konflikt hat die Märkte zu Jahresbeginn durchgeschüttelt – mit sehr unterschiedlichen Folgen: Die größten aktiv gemanagten ETFs kommen auf eine Performance zwischen –1,57 und +25,62 Prozent.
Wir zeigen ihre bisherige Performance in 2026 – sortiert nach Fondsvolumen, vom kleinsten zum größten der aktiven ETFs. (Stand der Daten: 11. Mai 2026)
Wie sich die zehn größten passiven ETFs seit Jahresbeginn geschlagen haben, lesen Sie hier.
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: Year-to-Date Performance der 10 größten aktiven ETFs
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