Der Iran-Konflikt hat die Märkte zu Jahresbeginn durchgeschüttelt – mit sehr unterschiedlichen Folgen: Die größten aktiv gemanagten ETFs kommen auf eine Performance zwischen –1,57 und +25,62 Prozent.

Wir zeigen ihre bisherige Performance in 2026 – sortiert nach Fondsvolumen, vom kleinsten zum größten der aktiven ETFs. (Stand der Daten: 11. Mai 2026) 

Wie sich die zehn größten passiven ETFs seit Jahresbeginn geschlagen haben, lesen Sie hier