Bis zu 95 Prozent Aufschlag So sparen Kfz-Versicherte viel Geld

Die Kfz-Versicherung hält gerade 2022 einiges an Sparpotential parat. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie von Finanztip. Das Geldratgeber-Magazin hat untersucht, welche Merkmale die Versicherung teurer machen und erklärt, wie Versicherte durch zum Teil kleine Änderungen viel Geld sparen können.

Da wäre zunächst einmal die Zahlungsweise: Wer den Beitrag einmal im Jahr in einer Summe statt monatlich zahlt, spart laut Finanztip-Studie bis zu 9 Prozent. Wer in seinem Versicherungsvertrag eine Werkstattbindung vereinbart, zahlt im Schnitt 11 Prozent weniger. Eine Selbstbeteiligung von 150 Euro in der Teilkaskoversicherung ergibt laut Finanztip 20 Prozent weniger Beitrag, bei 300 Euro Selbstbeteiligung sind es 28 Prozent.

Ändern sich die eigenen Lebensumstände, sollten Versicherte auch ihren Tarif entsprechend anpassen, raten die Studienautoren. Besonders relevante Merkmale seien dabei der Fahrerkreis und die Kilometerleistung – also wer wieviel mit dem versicherten Auto fahren darf.

Fahranfänger besonders teuer

Beim Fahrerkreis lässt sich sparen, wenn man ihn klein hält. Der Ehe- oder Lebenspartner als weiterer Fahrer verteuerte den Beitrag in der Finanztip-Studie im Schnitt nicht. Ein Fahranfänger als zusätzlicher Fahrer hingegen verdoppelte ihn fast. Der durchschnittliche Aufschlag für ihn lag in diesem Jahr bei 95 Prozent.

Wer durch die Corona-Pandemie, steigende Kraftstoffpreise und günstige ÖPNV-Tickets weniger Auto gefahren ist als gedacht, sollte seine Fahrleistung rückwirkend anpassen, rät Kathrin Gotthold. „Das ist 2022 bei deutlich mehr Versicherungen möglich als noch zu Beginn der Pandemie,“ so die Versicherungsexpertin bei Finanztip. Von den 33 angefragten Versicherern erklärten sich 29 bereit, Versicherungsbeiträge auch im laufenden Versicherungsjahr rückwirkend zu reduzieren. Laut Studie kann sich das durchaus lohnen: 5.000 mehr gefahrene Kilometer kosteten in der Untersuchung bis zu 15 Prozent mehr Beitrag.