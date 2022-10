Einseitig wirtschaftlich abhängig zu sein, ist schädlich – diese Warnung kursiert aktuell gerade mit Blick auf China. Wie sehr Deutschlands Volkswirtschaft auch ohne die neue Hafenbeteiligung bereits am Reich der Mitte hängt, zeigen wir in mehreren Grafiken. Einen bestimmten Sektor betrifft das besonders.

Die chinesische Reederei Cosco will sich umfangreich an einem Terminal des Hamburger Hafens beteiligen, und die Bundesregierung hat dem umstrittenen Deal nun zugestimmt. 24,9 Prozent an dem Containerterminal Tollerort des Hamburger Hafenlogistik-Konzerns HHLA soll Cosco übernehmen dürfen.

Der Entscheidung vorausgegangen war eine lebhafte Diskussion: Macht sich Deutschland zu abhängig von der aufsteigenden Supermacht China – und schadet eine chinesische Beteiligung an kritischer Infrastruktur, zu der auch Häfen gehören, Deutschlands Sicherheitsinteressen?

Fakt ist, dass China auch ohne mögliche Cosco-Beteiligung bereits den größten Anteil am Container-Umschlag im Hafen Hamburg hat. Mit knapp 30 Prozent rangiert das Reich der Mitte nach Warenvolumen weit vor den USA, Singapur oder Russland, die auf Anteile im nur einstelligen Prozentbereich kommen.

China ist auch insgesamt stark an deutschen Wirtschaftsprojekten beteiligt. Vor allem in das Transportwesen hat das Land seine Fühler ausgestreckt: Rund 25 Milliarden US-Dollar flossen in Unternehmen und Projekte in jenem Sektor, auf den auch die Cosco-Beteiligung abzielt, wie das Datenportal Statista darstellt.

Chinas politischer Kurs wird offiziell von den Abgeordneten der Kommunistischen Partei des Landes bestimmt. Viel spricht allerdings dafür, dass das Land immer stärker an die Entscheidungen konkret von Staatschef Xi Jinping gebunden ist. Dieser hat sich auf dem jüngsten Parteitag im Oktober eine zuvor eigentlich ausgeschlossene dritte Amtszeit zusichern lassen. Damit kann Xi Jinping weitere fünf Jahre an Chinas Spitze stehen – potenziell sogar bis zu seinem Lebensende.

Gleichzeitig geraten chinesische Unternehmen in den westlichen Industrieländern zunehmend in Verdacht, als Erfüllungsgehilfen vor allem ureigene strategische Interessen ihres Mutterlands zu bedienen. China indessen wird nicht müde, das zu bestreiten. Die Reederei Cosco zumindest gilt als staatliches Unternehmen, Mitglieder der KP Chinas bekleiden führende Positionen.