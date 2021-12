In einer süddeutschen Stadt sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren 71 Prozent in die Höhe geschossen.

In Augsburg sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren um 71,0 Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt der Immobiliendienstleister Wüest Partner in einer aktuellen Marktanalyse. Knapp dahinter folgt demnach München mit einem Plus von 69,4 Prozent. Stuttgart verbucht einen Anstieg von 68,2 Prozent.

Quelle: Wüest Parter

Die vollständige Marktanalyse finden Sie hier.