Inflation im Vergleich So stark stiegen die Preise in unterschiedlichen Euroländern

Um 5,1 Prozent sind die Verbraucherpreise der Eurozone im Januar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Diese vorläufig noch geschätzte Zahl veröffentlichte Anfang Februar das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat). Die endgültigen Zahlen sollen zur Monatsmitte vorliegen.

Der Wert 5,1 Prozent spiegelt den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) wider. Dieser misst die Preise von Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte nutzen.

Klar ist in der Erhebung von Eurostat erkennbar: Einen wichtigen Anteil an der Teuerung haben die stark angezogenen Energiepreise. Diese stiegen im Januar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um 28,6 an. Im Dezember seien es 25,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat gewesen, erinnert man bei Eurostat.

Der Anstieg des HVPI um 5,1 Prozent ist dabei das Mittel, das man bei Eurostat für die gesamte Eurozone ermittelt hat. Deutschland liegt in puncto Inflation genau auf diesem Mittel. Besonders deutlich stiegen die Verbraucherpreise demgegenüber in den baltischen Ländern Estland und Litauen. Hier legte die Inflationsrate sogar zweistellig zu.