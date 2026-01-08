Nun können auch Privatkunden über fondsgebundene Versicherungsprodukte in den Private-Equity-Markt einsteigen. Welche Policen es gibt und wie sie das Illiquiditätsproblem lösen.

Flamingo Crossings Village in Florida liegt keine zwei Kilometer von Disney World entfernt. Hier wohnen US-Collegestudenten, die im Rahmen des Disney College Programms ein Praktikum in Disney-Parks und -Resorts absolvieren. Für 227 bis 275 Dollar pro Woche wohnen die jungen Menschen in Apartments mit Edelstahlgeräten, Waschmaschine und Smart-TV, umgeben von Pools und Fitnesscenter. Insgesamt über 2.600 Apartments mit mehr als 10.000 Betten stehen den Praktikanten zur Verfügung. Hinter dem 154 Hektar großen Wohnkomplex steht American Campus Communities, einer der größten Entwickler von Studentenwohnungen in den USA.

Flamingo Crossings Village hat etwas mit dem Flughafen Brüssel, dem französischen Netzwerkbetreiber Altitude dem britischen Abfalltransport- und Verarbeitungsunternehmen Cory und dem deutschen Betreiber von Life-Science-Parks Infrareal gemeinsam: Alle diese Unternehmen befinden sich im Portfolio einer fondsgebundenen Rentenversicherung von Swiss Life, die Privatanlegern Zugang zu Alternativen Investments bietet.

Der Begriff „Alternative Investments" fasst verschiedene Anlageformen zusammen, die sich von den üblichen Aktien und Anleihen unterscheiden. Konkret geht es um:

Private Debt: Kredite an Unternehmen, die nicht über klassische Banken oder den Kapitalmarkt laufen.

Private Equity: Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden. Spezialisierte Fonds kaufen solche Firmen, entwickeln sie weiter und verkaufen sie nach einigen Jahren idealerweise mit Gewinn wieder.

Immobilien: Investitionen in Gewerbe- und Wohnimmobilien, die laufende Mieteinnahmen und mögliche Wertsteigerungen bringen.

Infrastruktur: Beteiligungen an wichtigen Versorgungseinrichtungen wie Energie- und Wassernetzen, Verkehrswegen oder Glasfasernetzen.

Erneuerbare Energien: Projekte im Bereich Solar- und Windkraft, Wasserkraft oder Bioenergie. Im weiteren Sinne zählen auch Immobilien- und Infrastrukturinvestments zu Private Equity, werden aber aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften oft als eigenständige Kategorien behandelt.

Alternative Investments haben einige Besonderheiten: Sie sind in der Regel nicht täglich handelbar und das Geld bleibt länger gebunden. Dafür entwickeln sie sich oft unabhängig von den Schwankungen der Aktienmärkte: Wenn die Börsen fallen, bleiben diese Anlagen häufig stabil. Zudem sorgen sie durch regelmäßige Einnahmen – etwa aus Mieten oder Stromverkäufen – für planbare Erträge.

Auf der anderen Seite bergen Alternative Investments auch spezifische Risiken. Hierzu zählt vor allem das Liquiditätsrisiko: Da viele dieser Anlagen nicht börsengehandelt sind, können sie nicht ohne weiteres schnell verkauft werden, wenn Investoren ihr Geld rausziehen wollen.

Eine weitere Herausforderung ist die Bewertung: Mangels transparenter Marktpreise stützen sich Bewertungen oft auf Modell-Verfahren, was das Bewertungsrisiko erhöht und die Nachvollziehbarkeit für Anleger einschränkt. Zinsänderungen, Spread- und Währungsschwankungen sowie Änderungen nationaler oder internationaler regulatorischer Rahmenbedingungen stellen weitere Risiken dar.

Lange Zeit waren Alternative Investments vor allem Großanlegern vorbehalten. Das ändert sich gerade: Seit Oktober 2024 gelten neue europäische Regeln für sogenannte Eltifs (European Long-Term Investment Funds). Diese Langfrist-Investmentfonds wurden deutlich anlegerfreundlicher gestaltet: Die Mindestanlagesummen wurden gesenkt, die Regeln für Rückgaben vereinfacht und die Anforderungen an die Kostentransparenz verschärft. Frühere Hürden – wie eine Mindestanlage von 10.000 Euro oder die Regel, dass höchstens 10 Prozent des Vermögens in solche Fonds fließen durften – sind weggefallen. Das Ergebnis: 2024 kamen so viele neue Eltifs auf den Markt wie nie zuvor – insgesamt 55 Fonds. In den ersten drei Quartalen 2025 kamen weitere 82 neue Produkte hinzu.

Deutsche Versicherer als Vorreiter

Deutsche Versicherungsgesellschaften sind schon seit den 90er-Jahren in Private Markets aktiv. Eine aktuelle Untersuchung des Bundesverbands Alternative Investments (BAI) zeigt: Etwa 37 Prozent der befragten Versicherer bezeichnen sich selbst als Experten auf diesem Gebiet. Rund 87 Prozent investieren in Private Equity, über 93 Prozent in Infrastruktur und 95 Prozent in Immobilien.

DAS INVESTMENT hat mehrere große deutsche Lebensversicherer gefragt, welche Rolle Alternative Investments bei ihnen spielen. Die Strategien unterscheiden sich dabei erheblich.

Allianz Leben investiert rund 35 Prozent der Kundengelder – etwa 93 Milliarden Euro – in alternative Anlagen. Der Fokus liegt dabei auf Infrastrukturprojekten und erneuerbaren Energien sowie auf Mittelstandsfinanzierung. Weitere 9 Prozent legt der Versicherer in nicht börsengehandelte Immobilienfinanzierungen an. Etwa 5 Prozent der alternativen Anlagen seien in Private Equity investiert.

Alte Leipziger Lebensversicherung setzt seit 2016 auf Infrastruktur – sowohl in Debt als auch in Equity. Seit 2022 kamen Private-Equity-Investments hinzu. „Unsere Investitionen in Infrastruktur sind in der Vergangenheit ungefähr im Verhältnis 50/50 in Equity und Debt erfolgt. Seit dem Zinsanstieg 2022 haben Fremdkapitalinvestitionen an Attraktivität gewonnen", erklärt Alexander Mayer, Vorstand Kapitalanlagen und Finanzen bei der ALH Gruppe. Private Equity befinde sich weiterhin im Aufbau.

Bei HDI liegt die Aufteilung aktuell bei 62 Prozent Private Equity und 38 Prozent Private Debt. In der gesamten Asset Allokation beträgt der Anteil von Private Debt 9 Prozent und der von Private Equity 14 Prozent. „Das höhere Exposure in Private Equity ist teilweise darauf zurückzuführen, dass ein Produktangebot für institutionelle Anleger in Europa erst ab 2015 entstanden ist", erklärt HDI.

Anders bei Zurich: Hier beträgt das Verhältnis von Private Debt zu Private Equity etwa 4:1. „Gründe dafür sind, dass Private Debt konservativer ist, regelmäßige Cashflows liefert und teilweise auch durch langlaufende Investitionen Duration aufgebaut werden kann, welche innerhalb des Asset-Liability-Management-Prozesses benötigt wird", erklärt der Versicherer. Generali gewichtet aktuell Private Debt ebenfalls leicht über. „Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus erscheinen diese Investments aktuell risikoadjustiert vorteilhaft", so das Unternehmen. Auch bei Gothaer liegt der Schwerpunkt auf Private Debt.

Private Debt gewinnt an Bedeutung

Swiss Life Deutschland konzentriert sich bewusst auf einen Bereich: die Infrastruktur. „Derzeit sind wir mit einem tiefen einstelligen Prozentsatz der Assets under Management in Senior Secured Loans investiert – also besicherte Kredite mit hoher Priorität im Insolvenzfall", erklärt Sebastian Weigelt, Leiter Intermediärvertrieb. Die Versicherer sind sich einig: Die Gewichtung hat sich in den letzten zwei Jahren zugunsten von Private Debt verschoben.

Bei der Versicherungskammer Bayern (VKB), die nach eigenen Angaben seit 1998 in Private Equity unterwegs ist, macht diese Assetklasse circa 5 Prozent des Kapitalanlagevolumens aus. Das Private-Equity-Portfolio setze sich aus einzelnen Fonds zusammen, die sektoral sowie geographische breit gestreut seien. Öffentliche Versicherung Braunschweig, die bereits seit 2011 in Private Equity investiert, hat aktuell Zielquoten für Private Equity von 9 Prozent (Lebensversicherung) und 14 Prozent (Sachversicherung) sowie für Infrastruktur von 3 Prozent beziehungsweise 4 Prozent. Eine eigene Private-Debt-Quote haben die beiden Versicherer nicht.

Qualifying Infrastructure

Ein entscheidender Faktor für Versicherer ist die Solvency-II-Regulierung. Diese schreibt vor, wie viel Eigenkapital sie für verschiedene Anlagen vorhalten müssen. Für Private Equity liegt die Kapitalanforderung im Standardmodell bei 49 Prozent – für jeden investierten Euro müssen also 49 Cent als Sicherheitspuffer zurückgelegt werden.

Deutlich günstiger behandelt die Regulierung sogenannte Qualifying Infrastructure (QI) Investments. Dabei handelt es sich um Infrastrukturprojekte, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen: planbare Cashflows durch langfristige Abnehmerverträge oder regulatorisch fixierte Preise, essenzielle Versorgungsleistungen und stabile Geschäftsmodelle. Bei Infrastruktur-Eigenkapital sinkt die Kapitalanforderung von 49 auf 30 Prozent, bei Infrastruktur-Anleihen können die Anforderungen um bis zu 16 Prozentpunkte reduziert werden.

Die Versicherer nutzen diese Regelung unterschiedlich intensiv. Bei Alte Leipziger macht QI einen wesentlichen Teil aller Infrastruktur-Investitionen aus. Als Grund nennt der Vorstand das vorteilhafte Risiko-Rendite-Verhältnis. Die geringeren Kapitalanforderungen hingegen seien „ein positiver Nebeneffekt“. Zurich hingegen strukturiert die Investments gezielt: „Wir achten darauf, dass wir hauptsächlich qualifizierte Infrastrukturinvestitionen im Debt-Bereich tätigen, um die geringeren regulatorischen Kapitalanforderungen erfüllen zu müssen." Trotzdem sei die Regulierung nicht ausschlaggebend bei der Strategiewahl: Man verfüge über ausreichend Solvenzpuffer.

Gerrit Heine, Vorstandssprecher bei Barmeniagothaer Asset Management, sieht das pragmatisch: „Regulatorische Vorteile spielen bei der Auswahl der einzelnen Investments keine Rolle. Die Risikotragfähigkeit ist insbesondere ein Faktor bei der Aufteilung zwischen Equity- und Debt-Investments." Die Generali achtet eher auf die Risiken der einzelnen Unternehmen im Portfolio.

Zur Frage, ob QI-Investments tatsächlich sicherer sind oder nur regulatorisch begünstigt werden, äußert sich HDI differenziert: „Die Qualifying-Infrastructure-Investments sind tendenziell deutlich sicherer als Segmente mit einer höheren Exponierung gegenüber kommerziellen und wirtschaftlichen Risiken. Nichtsdestotrotz lassen sich Risiken, beispielsweise durch unerwartete regulatorische Anpassungen oder technische Probleme nicht vollständig ausschließen."

Heine von Barmeniagothaer warnt: „QI-Investments als Anlageklasse unterliegen wie alle anderen Asset Klassen auch einem spezifischen Rendite-Risiko-Profil. Aufgrund der niedrigeren Kapitalanforderungen lässt sich nicht zwingend ableiten, dass diese Investments ein grundsätzlich niedrigeres Risiko haben." „Unsere Erfahrung mit QI-Investments war bisher durchgängig positiv," heißt es hingegen von der Alte Leipziger.

Allianz: Zwei unterschiedliche Ansätze

Seit einigen Jahren bieten Versicherer Private-Markets-Investments ihren Kunden auch in Form von fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen an. Den Anfang machte 2019 die Allianz mit ihrer „Private Finance Police" (PFP). Hier investieren Kunden in ein unternehmensinternes Referenzportfolio. Dieses bildet die Wertentwicklung von über 10.000 Einzelanlagen aus dem Sicherungsvermögen der Allianz Leben ab – eine Mischung aus Infrastruktur (25 Prozent), Private Debt (25 Prozent), Private Equity (20 Prozent), Immobilien (20 Prozent) und erneuerbaren Energien (10 Prozent).

Die PFP richtet sich mit einer Mindesteinlage von 10.000 Euro an vermögendere Kunden und funktioniert ausschließlich als Einmalzahlung. Zuzahlungen sind nicht möglich – wer mehr anlegen will, muss einen zweiten Vertrag abschließen. Die Bewertung erfolgt nur quartalsweise, Kündigungen werden erst drei Monate nach dem Kündigungstermin abgerechnet. In dieser Wartezeit wird das Guthaben verzinst. „In dem herausfordernden Umfeld des Jahres 2024 erzielte das Referenzportfolio der Private Finance Police eine positive Wertentwicklung von 7,61 Prozent", so die Allianz.

Gebühren und Wertentwicklung von PMP Allianz | Bildquelle: Allianz, IVFP

2024 legte die Allianz mit der „Private Markets Police" (PMP) nach – diesmal mit einem anderen Konzept. Statt einem vorgegebenen Mix können Kunden hier gezielt eine von fünf Strategien wählen: Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, erneuerbare Energien oder „Future-Focused" (Fokus auf Klimaschutz). Jede Strategie investiert in einen eigenen internen Fonds mit direkter Zuordnung der Vermögenswerte. Die PMP ist als lebenslange Risikolebensversicherung ausgestaltet, was sie steuerlich für die Nachlassplanung interessant macht. Auch hier gilt: Einmalzahlung ab 10.000 Euro, quartalsweise Bewertung, drei Monate Wartezeit bei Kündigungen. Als Ausgleich für die Bereitstellung von Liquidität erhebt die Allianz eine jährliche Gebühr von 0,2 Prozent.

„Die Private Finance Police ist eher eine Rentenversicherung mit Fokus auf Alternative Anlagen und zur Ergänzung der bestehenden Vorsorge. Die Private Markets Police bietet aufgrund der fünf wählbaren Strategien eine noch gezieltere Fokussierung und dient dem Aufbau, Ausbau und der Übertragung von Vermögen", erklärt die Allianz den Unterschied.

Die Bayerische: Nachhaltige Energie und Wohnen

Auch die Bayerische legte 2024 ihre auf Private Markets fokussierte fondsgebundene Rentenversicherung „Blue Invest" auf. Das Besondere: Mindestens 50 Prozent der Beiträge müssen in die beiden hauseigenen Pangaea-Fonds fließen – „Blue Energy" für erneuerbare Energien und „Blue Living" für nachhaltige Immobilien. Die restlichen bis zu 50 Prozent können Kunden in klassische Aktienfonds oder ETFs investieren. Diese Kombination soll für mehr Flexibilität sorgen: Wer Geld braucht, kann es aus den liquiden Fonds entnehmen, während die Pangaea-Anteile langfristig investiert bleiben. Die Police ist ab 50 Euro monatlich oder 15.000 Euro als Einmalzahlung erhältlich. Bei vorzeitigen Entnahmen aus den Pangaea-Fonds gilt: maximal drei pro Jahr, jeweils gegen eine Gebühr von 30 Euro. Im schlimmsten Fall kann es bis zu zwölf Monate dauern, bis das Geld ausgezahlt wird – allerdings versucht die Bayerische, Auszahlungen ohne Verzögerung bereitzustellen.

„Der Fonds Blue Energy verwaltet aktuell rund 546,9 Millionen Euro und erzielte seit seiner Auflage im Jahr 2018 eine durchschnittliche Jahresrendite von 7,5 Prozent. Der jüngere Fonds Blue Living kommt bereits auf ein Volumen von 176,8 Millionen Euro und erwirtschaftete seit 2021 im Schnitt 5,3 Prozent Rendite pro Jahr", berichtet Pangaea-Life-Chef Uwe Mahrt.

Swiss Life setzt auf Infrastruktur-Eltif

Einen ganz anderen Weg geht Swiss Life mit der 2024 eingeführten „Privado Police" – dem ersten Versicherungsprodukt mit einem Eltif als Kernelement. Kunden investieren dabei ausschließlich in Infrastrukturprojekte über den „Swiss Life Funds Privado Infrastructure". Der Fonds enthält über 75 direkte Anlagen in Bereichen wie Verkehr, Energie, Versorgung, Kommunikation und soziale Infrastruktur – hauptsächlich in Europa, der Schweiz und Nordamerika.

Anders als bei der Bayerischen gibt es hier keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Fonds oder Beimischung klassischer Investments. Die Struktur ist klarer fokussiert, dafür aber weniger flexibel. Die Police ist ab 10.000 Euro Einmalzahlung erhältlich, Zuzahlungen bis fünf Jahre vor dem Rentenbeginn sind möglich – mindestens 5.000 Euro pro Zuzahlung, maximal eine Million Euro insgesamt. Entnahmen sind ab 2.500 Euro erlaubt.

Eine Besonderheit gibt es bei der Liquidität: Der Eltif selbst gibt Anteile nur einmal pro Quartal zurück, und zwar maximal 5 Prozent des Fondsvolumens pro Quartal und 15 Prozent pro Jahr. Trotzdem stellt Swiss Life die Auszahlung bei Kündigungen sofort bereit und trägt das Liquiditätsrisiko selbst. Dafür fallen zwei Gebühren an: eine Rücknahmegebühr von aktuell 1,5 Prozent (die der Fondsanbieter erheben kann) plus ein zusätzlicher Abzug von 80 Euro und 3,5 Prozent des Vertragsguthabens.

„Seit Auflage Ende April 2024 konnte bis Ende September 2025 eine überzeugende Wertentwicklung von 8,39 Prozent erzielt werden. Und dies, obwohl das Portfolio erst neu aufgebaut wurde", berichtet Weigelt.

Württembergische und Generali: Schieberregler-Modelle

Sowohl die Württembergische (seit März 2024 mit „Genius Privatrente") als auch die Generali (seit Mai 2020 mit dem „Vermögensaufbau & Sicherheitsplan") verfolgen ein flexibleres Modell: Kunden können per Schieberegler festlegen, wie viel ihres Beitrags in Alternative Investments fließt – zwischen 0 und 100 Prozent. Der Rest wird sicherheitsorientiert angelegt.

Die Genius Privatrente investiert in den „W&W Private Capital", einen Dachfonds mit rund 450 Einzelinvestments aus Infrastruktur, Private Equity, Private Debt und Immobilien. Hier ist die Einstiegsschwelle besonders niedrig: ab 25 Euro monatlich oder 7.000 Euro einmalig. Zuzahlungen sind jederzeit ab 250 Euro möglich. Ein Fondswechsel ist während der Laufzeit allerdings nicht vorgesehen – wer einmal in Alternative Investments investiert hat und umschichten will, kann nur komplett aussteigen.

Die Generali bietet zwei Fonds zur Wahl: einen für Infrastruktur (22 Projekte), einen für Private Debt (neun Projekte). Auch hier gelten niedrige Einstiegshürden: ab 25 Euro monatlich oder 2.500 Euro einmalig. Der entscheidende Unterschied: Die Generali stellt selbst das Liquiditätsmanagement sicher. Sie investiert vorab in die Fonds und nimmt alle ausgegebenen Kundenanteile jederzeit zurück. Die Bewertung erfolgt zweimal monatlich (am 15. und am Monatsende), die Veröffentlichung rund zwei Wochen später. Dafür wird bei jeder Rücknahme – also auch bei Verrentung oder Tod – eine Rücknahmegebühr fällig.

Ein Markt im Aufbruch

Bei der Frage nach der Eignung für Privatanleger gehen die Meinungen auseinander. Produkte mit Direktinvestments in Private Equity oder Private Debt seien im Maklermarkt noch vergleichsweise neu, berichtet Christine Schönteich, Geschäftsführerin des Maklerpools Fonds Finanz. „Dennoch lässt sich ein kontinuierlicher Anstieg bei den Vertriebszahlen und dem vermittelten Volumen beobachten."

Auch Weigelt von Swiss Life gibt sich optimistisch. Ein Blick in die jüngste Bundesbank-Studie zur Vermögenssituation privater Haushalte weise je Haushalt im Median ein Nettovermögen von rund 103.000 Euro aus. Es gebe damit ein ausreichend großes Kundenpotenzial. „Als vor rund 25 Jahren ETFs in Deutschland eingeführt wurden, hatte man dies auch zunächst als ein exotisches Vehikel für institutionelle Anleger abgetan. Inzwischen sind ETFs ein Standardbaustein bei der Kapitalanlage für Privatanleger. Wir sind überzeugt, dass das Anlagevehikel Eltif das gleiche für Private Markets leisten kann."

Bafin mahnt zur Vorsicht

Etwas skeptischer zeigt sich da Julia Wiens. Alternative Anlageformen wie Private Equity, Private Debt oder Immobilien stellten das Risikomanagement der Versicherer vor besondere Herausforderungen, mahnt die Exekutivdirektorin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Versicherer mit hohen stillen Lasten im Anleiheportfolio und geringem Neugeschäft könnten in Schwierigkeiten geraten, wenn sie zu viele illiquide Anlagen hielten. Daher nehme die Behörde nach eigenen Angaben Versicherer mit hohen Beständen an alternativen Kapitalanlagen stärker unter die Lupe. „Wir prüfen die Limit- und Überwachungssysteme sowie die strategische Asset-Allokation", sagt Wiens. Damit will die Behörde sicherstellen, dass die Unternehmen über ein angemessenes Risikomanagement und ausreichend qualifiziertes Personal verfügen.

Ein weiteres Problem sind die Kosten: Bei einer Befragung der BNP Paribas unter elf Anbietern fondsgebundener Lebensversicherungen, die rund 45 Prozent des deutschen Marktes abdecken, stuften die meisten Befragten die laufenden Kosten aktueller Angebote als moderat bis hoch ein.

Alternative Investments im Versicherungsmantel stehen erst am Anfang einer breiteren Marktdurchdringung. Mit wachsender Erfahrung, größerem Volumen und standardisierten Prozessen dürften die Policen künftig auch kostengünstiger werden. Die Versicherer sind jedenfalls überzeugt: „Diese Investments sind ein essenzieller Bestandteil einer langfristigen strategischen Asset Allokation und sollten bei entsprechenden Risikotragfähigkeiten nicht fehlen", so die Öffentliche Versicherung Braunschweig.