Im Bärenmarkt So sieht das Setup der Multi-Asset-Fonds aus

Es könnte ein Milliardenmarkt werden: Nachdem die Alphabet-Tochter Waymo ihre Dienste zuerst in Austin und später in Phoenix an den Start gebracht hatte, können sich ab sofort auch die Bürger in San Francisco von den Robo-Taxis durch ihre Stadt fahren lassen. Getestet werden die autonomen Fahrzeuge der Marke Jaguar hier bereits seit rund sechs Monaten – einige von ihnen mit, andere ohne Fahrer.

Sicherlich steht diese Branche, und damit auch Waymo, noch am Anfang einer langen Entwicklung. Noch ist es schwierig, das Potenzial zu beziffern. Doch Analysten aus dem Hause Morgan Stanley haben für Waymo bereits einen möglichen Unternehmenswert von rund 108 Milliarden US-Dollar in den Raum gestellt. Noch erscheint das sehr vage. Und für den derzeit mit 1,8 Billionen US-Dollar bewerteten Tech-Riesen Alphabet spielen die Robo-Autos heute nur eine kleine Rolle. Doch eine Tendenz wird deutlich: Die Fantasie selbstfahrender Autos beflügelt die Prognosen vieler Analysten. Und sie lässt auch die Herzen einiger Fondsmanager höher schlagen.

Simon Westendorf beispielsweise, Portfoliomanager im Fondshaus Starcapital, hat 4,2 Prozent des Starcapital Multi Income (ISIN: LU0256567925) in Alphabet investiert. „Waymo ist ein hervorragendes Beispiel für die Innovationskraft und die Weitsicht von Alphabet“, erläutert Westendorf dieses Investment. „Kurzfristig sind wir zwar noch weit davon entfernt, dass Waymo-Taxis zum bereits sehr hohen Free Cash Flow von Alphabet substanziell beitragen. Langfristig hat das Unternehmen jedoch das Potenzial, großen Einfluss auf eine erschwingliche Mobilität in Städten auf der ganzen Welt zu nehmen.“ Das Ertragspotenzial sei gewaltig, meint er.

Mittlerweile wiegt der im Juni 2006 aufgelegte Multi-Asset-Fonds von Starcapital 162 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt auf antizyklischen Investments in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend in Euro notieren. Zusätzlich nutzen Westendorf und seine Kollegen Aktienpositionen als Ertragsquelle. Nach den Alphabet-Aktien sind Xetra-Gold und Staatsanleihen aus Neuseeland und den USA die größten Positionen. Seit Auflegung steht ein Wertzuwachs von 94 Prozent zu Buche.

Warum aber auf mehrere Pferde setzen, wenn vor allem Aktien in den vergangenen Jahren die Rendite brachten? Die Antwort erscheint zunächst einfach: Multi-Asset-Fonds versprechen ihren Investoren eine geringere Volatilität, da die Manager auf vermeintlich jede Börsensituation eine Antwort finden können. Ihr Erfolgsversprechen lautet: ansprechende Renditen ohne allzu viel Sorgen um Märkte und Makro-Faktoren.

Wie sieht ein solcher Alleskönner nun aus? Wie zu erwarten war, haben längst auch die großen ETF-Anbieter den Multi-Asset-Ansatz entdeckt. Ihre Multi-Asset-ETFs leiten das Geld der Anleger weiter in andere ETFs, beispielsweise auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle. Dadurch ähneln sie Mischfonds, sind aber ohne Ausgabeaufschlag zu haben.