Der deutsche Vermögensverwalter DJE strukturiert nach dem Weggang von Florian Barber, der das Unternehmen zum 31. Mai 2024 verlässt, seinen Vertrieb neu.

Bernhard Lerchl hat zum 1. Mai die Leitung des Vertriebs für institutionelle Kunden übernommen. Lerchl bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit institutionellen Kunden sowie in der Vertriebs- und Banksteuerung mit, die er unter anderem bei der Unicredit-Gruppe, der WestLB und der Bayerischen Landesbank sammelte. Er berichtet direkt an Vertriebsvorstand Thorsten Schrieber.

Andrea Huber, die bereits seit 2008 bei DJE tätig ist, wird mit Wirkung zum 1. Juni die gesamte Leitung des Vertriebs für Wholesale und Retail übernehmen. Sie folgt auf Florian Barber und wird ebenfalls direkt an Thorsten Schrieber berichten. DJE plant im Zuge dieses Wechsels personelle Verstärkung im Bereich Wholesale und Retail für Bayern und Österreich.

DJE will im institutionellen Bereich wachsen

Der institutionelle Bereich macht mittlerweile rund 30 Prozent der Assets under Management bei DJE aus. Neben Deutschland und Österreich gilt der Fokus vor allem dem Ausbau in Italien und Spanien. Der Wholesale- und Retail-Bereich, in dem insbesondere Sparkassen, Banken und Pools im Vermittlergeschäft eine wichtige Rolle spielen, sind nach wie vor die zentrale Säule für DJE.