12.12.2022

Tierkrankenversicherung kann sich lohnen So teuer waren Tierarztbesuche in den vergangenen 12 Monaten

Seit Kurzem ist die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft. Damit steigen die Kosten für die tierärztlichen Leistungen drastisch. Viele Tierhalter spielen deshalb mit dem Gedanken, eine Krankenversicherung für ihren Vierbeiner abzuschließen. Wie viel Geld sie in den vergangenen zwölf Monaten bereits für Tierarztbesuche auf den Tisch legen mussten, zeigt eine aktuelle Statista-Grafik.