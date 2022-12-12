Tierkrankenversicherung kann sich lohnen So teuer waren Tierarztbesuche in den vergangenen 12 Monaten

Seit Kurzem ist die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft. Damit steigen die Kosten für die tierärztlichen Leistungen drastisch. Viele Tierhalter spielen deshalb mit dem Gedanken, eine Krankenversicherung für ihren Vierbeiner abzuschließen. Wie viel Geld sie in den vergangenen zwölf Monaten bereits für Tierarztbesuche auf den Tisch legen mussten, zeigt eine aktuelle Statista-Grafik.

Ein Großteil der deutschen Haustierhalter, die tierärztliche Behandlungen in Anspruch genommen haben, gibt dafür im Jahr über 50 Euro aus, bei 40 Prozent liegen die Ausgaben sogar über 100 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Statista Global Consumer Survey aus dem November 2022.

Rund 4 Prozent der Befragten sagen, in den vergangenen zwölf Monaten 500 Euro oder mehr bei Tierärzten ausgegeben zu haben, 13 Prozent zahlten dabei zwischen 201 und 500 Euro, gaben also im Schnitt monatlich etwa 16 Euro aus. Rund die Hälfte der Tierbesitzer hat keine Tierkrankenversicherung abgeschlossen, müssen also im Ernstfall für alle Kosten selbst aufkommen.

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Umfrage von Statista: 40 Prozent der befragten Tierbesitzer zahlen mehr als 100 Euro beim Tierarzt. © Statista

Laut des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe in Deutschland werden hierzulande rund 35 Millionen Haustiere gehalten. Der Großteil davon entfällt auf Hunde und Katzen. Insgesamt wurden 2021 in Deutschland mit Heimtierbedarf rund 4,8 Milliarden Euro umgesetzt.