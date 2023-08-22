Volkswirt Gabriel Felbermayr
So verändert sich der Welthandel
Der Welthandel ist zuletzt durch Krisen zunehmend unter Druck geraten, zeigt sich jedoch insgesamt resilient, ist Gabriel Felbermayr vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) überzeugt. Hier sagt der Volkswirt, welche Trends die Globalisierung aktuell bestimmen.
Die Globalisierung schritt lange nahezu ungebrenzt voran, geriet zuletzt jedoch in langsameres Fahrwasser und wurde volatiler. „Die Phase der Hyperglobalisierung ist vorbei“, sagt Gabriel Felbermayr vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in Wien.