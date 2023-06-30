Kryptowährungen
So verbreitet sind Kryptowährungen in Deutschland
Infografik So verbreitet sind Kryptowährungen in Deutschland
In Deutschland besitzen nur 12 Prozent der Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Online-Portals Statista hervor. Damit hält sich die Begeisterung für digitale Assets hierzulande in Grenzen – besonders mit Blick auf andere Weltregionen.
In Nigeria (47 Prozent), Indonesien (29 Prozent), Brasilien (28 Prozent) und Indien (27 Prozent) investieren deutlich mehr Menschen in Digitalwährungen als in Deutschland.
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