In Deutschland besitzen nur 12 Prozent der Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Online-Portals Statista hervor. Damit hält sich die Begeisterung für digitale Assets hierzulande in Grenzen – besonders mit Blick auf andere Weltregionen.

In Nigeria (47 Prozent), Indonesien (29 Prozent), Brasilien (28 Prozent) und Indien (27 Prozent) investieren deutlich mehr Menschen in Digitalwährungen als in Deutschland.