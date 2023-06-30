Die Deutschen halten sich im internationalen Vergleich bei Krypto-Investments zurück. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Online-Portals Statista hervor.

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In Deutschland besitzen nur 12 Prozent der Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Online-Portals Statista hervor. Damit hält sich die Begeisterung für digitale Assets hierzulande in Grenzen – besonders mit Blick auf andere Weltregionen.

In Nigeria (47 Prozent), Indonesien (29 Prozent), Brasilien (28 Prozent) und Indien (27 Prozent) investieren deutlich mehr Menschen in Digitalwährungen als in Deutschland.