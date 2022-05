In Bildern So verlief der NFS Frühjahrskongress

Am 19. und 20. Mai fanden sich die Vertriebspartner der Netfonds-Gruppe beim NFS Frühjahrskongress in der Handelskammer Hamburg ein. Besonders gefragt: Die Fachvorträge der drei Star-Redner Markus Koch, Rino Borini und Folker Hellmeyer, die am zweiten Tag der Veranstaltung stattfanden.



Koch schlug eine Brücke zwischen Investment-Experten und Privatanlegern und gab zudem als Podcast-Produzent Einblicke in seine Social-Media-Arbeit. Schwerpunktmäßig sprach der Fernsehjournalist über die aktuelle Lage am amerikanischen Markt, dabei gab Koch einen Eindruck der amerikanischen Denkweise. Borini wagte am Nachmittag einen Blick in die Zukunft und erklärte, was die Finanzindustrie im Zuge der Digitalisierung noch alles erwarte. Zudem nahm der Schweizer das Publikum mit in die Welt der Krypto-Anlagen und -Währungen. Zum Abschluss sprach Folker Hellmeyer über das bundespolitische Geschehen, den Krieg in der Ukraine und soziale Missstände. Dabei beleuchtete der Chefsvolkswirt der Netfonds-Gruppe im Besonderen, welche Auswirkungen die aktuellen Geschehnisse auf den Markt und die Konjunktur haben.