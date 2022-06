Redaktion 22.06.2022 in Altersvorsorge Lesedauer: 1 Minute

Altersvorsorge So vermeiden viele Frührentner ein Rentenminus

Stetig mehr Versicherte, die vor dem regulären Rentenalter in den Ruhestand gehen, zahlen freiwillig Beiträge und vermeiden so gekürzte Renten. So ist die Zahl der Menschen, die freiwillige Beiträge zum Ausgleich von späteren Rentenminderungen zahlen, 2020 auf rund 35.000 gestiegen, wie aus aktuellen Daten der Deutschen Rentenversicherung hervorgeht.