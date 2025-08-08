Das am 6. August vom Bundeskabinett beschlossene Rentenpaket 2025 löst in der Fachwelt heftige Kontroversen aus. Während Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) von einem Signal der Stabilität spricht, warnen Ökonomen und Arbeitgebervertreter vor einer gefährlichen Schieflage zu Lasten der jüngeren Generation.

Die Eckpunkte der Reform

Das von der schwarz-roten Bundesregierung auf den Weg gebrachte Rentenpaket umfasst drei zentrale Komponenten, die das deutsche Rentensystem nachhaltig prägen sollen, wie die Bundesregierung in ihrer Mitteilung vom 6. August 2025 darlegte.

Die wohl bedeutsamste Neuerung ist die Verlängerung der Haltelinie beim Rentenniveau. Das aktuelle Niveau von 48 Prozent, das eigentlich 2025 auslaufen sollte, wird nun bis 2031 fortgeschrieben. Diese Maßnahme verhindert, dass die Renten im Verhältnis zu den Löhnen sinken – ohne die Reform würde das Rentenniveau nach Berechnungen der Regierung bis 2031 um etwa einen Prozentpunkt fallen.

Zweiter Baustein ist die Ausweitung der Mütterrente. Ab 2028 werden Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder von derzeit zweieinhalb auf drei Jahre angehoben. Diese Angleichung betrifft rund zehn Millionen Menschen, überwiegend Frauen, und bedeutet pro Kind etwa 20 Euro mehr Rente im Monat. Die jährlichen Kosten: rund 5 Milliarden Euro, wie „ZDF heute“ am 6. August berichtete.

Als dritte Säule hebt die Reform das Anschlussverbot für befristete Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze auf. Rentner können künftig ohne besonderen Grund befristet bei ihrem bisherigen Arbeitgeber weiterarbeiten – ein Beitrag zur Fachkräftesicherung, wie die Regierung betont.

121 Milliarden Euro aus Steuermitteln

Die Kosten des Rentenpakets sollen vollständig aus Steuermitteln finanziert werden, um die Beitragszahler nicht zusätzlich zu belasten. Der Bundeszuschuss zur Rentenkasse, der 2024 bereits bei über 116 Milliarden Euro lag, wird weiter steigen. Für 2025 sind 121 Milliarden Euro vorgesehen – fast ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts.

In der Wirtschaft, Wissenschaft sowie bei Investoren und Vermittlerverbänden stößt das Rentenpaket auf wenig Gegenliebe. Was Experten im Einzelnen kritisieren, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.