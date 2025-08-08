So verreißen Experten das Rentenpaket der Bundesregierung
Das am 6. August vom Bundeskabinett beschlossene Rentenpaket 2025 löst in der Fachwelt heftige Kontroversen aus. Während Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) von einem Signal der Stabilität spricht, warnen Ökonomen und Arbeitgebervertreter vor einer gefährlichen Schieflage zu Lasten der jüngeren Generation.
Die Eckpunkte der Reform
Das von der schwarz-roten Bundesregierung auf den Weg gebrachte Rentenpaket umfasst drei zentrale Komponenten, die das deutsche Rentensystem nachhaltig prägen sollen, wie die Bundesregierung in ihrer Mitteilung vom 6. August 2025 darlegte.
Die wohl bedeutsamste Neuerung ist die Verlängerung der Haltelinie beim Rentenniveau. Das aktuelle Niveau von 48 Prozent, das eigentlich 2025 auslaufen sollte, wird nun bis 2031 fortgeschrieben. Diese Maßnahme verhindert, dass die Renten im Verhältnis zu den Löhnen sinken – ohne die Reform würde das Rentenniveau nach Berechnungen der Regierung bis 2031 um etwa einen Prozentpunkt fallen.
Zweiter Baustein ist die Ausweitung der Mütterrente. Ab 2028 werden Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder von derzeit zweieinhalb auf drei Jahre angehoben. Diese Angleichung betrifft rund zehn Millionen Menschen, überwiegend Frauen, und bedeutet pro Kind etwa 20 Euro mehr Rente im Monat. Die jährlichen Kosten: rund 5 Milliarden Euro, wie „ZDF heute“ am 6. August berichtete.
Als dritte Säule hebt die Reform das Anschlussverbot für befristete Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze auf. Rentner können künftig ohne besonderen Grund befristet bei ihrem bisherigen Arbeitgeber weiterarbeiten – ein Beitrag zur Fachkräftesicherung, wie die Regierung betont.
121 Milliarden Euro aus Steuermitteln
Die Kosten des Rentenpakets sollen vollständig aus Steuermitteln finanziert werden, um die Beitragszahler nicht zusätzlich zu belasten. Der Bundeszuschuss zur Rentenkasse, der 2024 bereits bei über 116 Milliarden Euro lag, wird weiter steigen. Für 2025 sind 121 Milliarden Euro vorgesehen – fast ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts.
In der Wirtschaft, Wissenschaft sowie bei Investoren und Vermittlerverbänden stößt das Rentenpaket auf wenig Gegenliebe. Was Experten im Einzelnen kritisieren, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.
Aus der Finanz- und Versicherungsbranche kommt besonders deutliche Kritik am Rentenpaket. Christof Quiring, Leiter betriebliche Vorsorgelösungen bei Fidelity International, sieht in dem Kabinettsbeschluss eine vertane Chance. „Die Regierung verschließt weiter die Augen vor der Renten-Realität und den düsteren Prognosen“, kritisiert Quiring. Das Festhalten an der abschlagsfreien Rente, die Mütterrente und das Festschreiben der 48-Prozent-Haltelinie bürdeten den Rentenbeitrags- und Steuerzahlern enorme Lasten auf, ohne die demografischen Herausforderungen zu lösen.
„Es verfestigt sich der Eindruck, dass Reformen von der Regierung erst dann angegangen werden, wenn das Rentensystem völlig am Abgrund steht“, so Quiring weiter. Für die langfristige Finanzierbarkeit der Altersversorgung in Deutschland sei eine substanzielle Rentenreform hin zu einem Dreisäulen-Rentensystem mit gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge dringend erforderlich.
Eine von Fidelity International in Auftrag gegebene Studie des Wirtschaftsweisen Martin Werding zeigt die finanziellen Dimensionen auf: Das steuerfinanzierte Festschreiben der 48-Prozent-Haltelinie werde den Staatszuschuss bis 2040 auf mindestens 198 Milliarden Euro ansteigen lassen. Damit wären alle gesetzlich Rentenversicherten unter 48 Jahren belastet. Mit einer ergänzenden kapitalgedeckten Vorsorge hätten jüngere Menschen mindestens 200 Euro mehr Rente im Monat, so die Studie.
„Deutschland braucht mehr Mut zur Veränderung in der Altersvorsorge – und zwar in allen drei Säulen“, fordert Quiring. Wenn die Politik weiter die Realitäten ignoriere und keine substanziellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Rentensystems ergreife, gefährde sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Wohlstand der nächsten Generation. Als konkrete Maßnahme schlägt er ein Auto-Enrolment in der betrieblichen Altersvorsorge vor, bei dem Mitarbeiter automatisch teilnehmen, wenn sie nicht aktiv widersprechen.
Ähnlich kritisch äußert sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Die Bundesregierung sendet mit dem Gesetzentwurf zwar ein Signal der Beruhigung, doch es fehlt eine solide Gegenfinanzierung und ein langfristiges Konzept zur Sicherung der Altersvorsorge“, erklärt BVK-Präsident Michael H. Heinz. Die steigenden Belastungen für Beitrags- und Steuerzahler würden ausgeblendet, und die demografischen Herausforderungen blieben ungelöst.
Besonders kritisch sieht der BVK die Tatsache, dass das Rentenpaket keinerlei Impulse zur Förderung der privaten Altersvorsorge setze. „Hier bleibt das Paket mutlos und verkennt die Notwendigkeit, die kapitalgedeckte Vorsorge zu stärken“, so Heinz. Eine nachhaltige und generationengerechte Altersvorsorge könne nur im Zusammenspiel von gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge gelingen. Das Rentenpaket verschiebe die Problemlösung erneut auf die Zukunft – mit absehbaren Folgen für die junge Generation und die Stabilität des Rentensystems.
Auch aus der Wissenschaft fallen die Reaktionen überwiegend kritisch aus. Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan wirft dem Rentenpaket vor, es konzentriere sich einseitig auf die Leistungsstabilität auf Kosten der Generationengerechtigkeit. Die Festschreibung des Rentenniveaus werde langfristig kaum zu finanzieren sein, warnte der renommierte Rentenökonom bei einer Anhörung im Bundestag. „Es widerspricht allem, was der Bundeskanzler vor der Wahl an beherzten Reformen versprochen hat, um Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen“, erklärt der Experte gegenüber der „Bild-Zeitung“.
Noch deutlicher wird Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft. Er kritisiert, dass die Regierung das Sicherungsniveau zum einzigen Instrument der Gestaltung der Altersvorsorge mache und darüber hinaus andere Stellschrauben vernachlässige. Statt weitere Ausgaben zu beschließen, wäre es jetzt an der Zeit, über vertretbare Einsparungen im Rentensystem zu sprechen.
„Durch die heute beschlossenen Gesetze wird der Haushalt bis 2029 mit fast 20 Milliarden Euro belastet, dabei fehlen dem Finanzminister in dieser Zeit 170 Milliarden Euro in der mittelfristigen Finanzplanung“, so Werding. Sein Fazit: „Das passt nicht zusammen.“
Sehr harsch fällt auch die Kritik der Arbeitgeberverbände aus. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, bezeichnet den Kabinettsbeschluss in einer Pressemitteilung als „Fehler mit langfristigen Folgen“. Das geplante Rentenpaket werde „zum Bumerang für kommende Generationen“, warnt der BDA-Präsident. Mit zusätzlichen Kosten von rund 50 Milliarden Euro nur bis zum Jahr 2031 sei es das teuerste Sozialgesetz dieses Jahrhunderts.
Auch aus dem Handwerk kommt scharfe Kritik. Die steigenden Beitragsbelastungen gefährdeten gerade im Mittelstand Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze, erklärte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, gegenüber der Deutschen Handwerks Zeitung. „Die Regierung fährt in der Sozialpolitik nicht nur auf eine Wand zu, sondern drückt sogar noch aufs Gaspedal.“