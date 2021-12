So viel Bestandscourtage zahlen die Kfz-Versicherer „Es kommt im Kfz-Geschäft nicht mehr auf die höchste Maklerprovision an“

Viele Vermittler sehen die Kfz-Sparte als notwendiges Übel, das kaum Ertrag bringt. Sehen Sie das anders?Das ist eine Frage der Prozessoptimierung. Je mehr die Produktvermittlung beim Makler bereits automatisiert abgewickelt wird, desto höher ist der Ertrag. Je mehr er sich mit Papieren verzettelt, umso problematischer ist der Vertrieb. Das Kfz-Geschäft gilt insgesamt als wichtiger Türöffner in der Branche und als ein vielversprechender Ansatz für das Cross-Selling-Geschäft.Der Vermittler kann die Vergütungsart und -höhe nicht direkt auswählen. Sie ist gekoppelt an die Gesellschaften und von diesen vorgegeben. Hier gibt es zwei Modelle: Einerseits die Abschlussvergütung, die häufig bei den Direktversicherern anzutreffen ist, andererseits die Bestandscourtage, die überwiegend von Service-Versicherern gewährt wird. Letztere passt sich an den Beitragszahlungsrhythmus an und wird dann von uns weitervergütet. Unsere Übersicht weist auf dem Portal genau aus, welche Gesellschaft wie abrechnet.Bei den Abschlussprovisionen gibt es einen festen Satz pro Abschluss über alle Kfz-Tarife, die auf diese Weise abgerechnet werden. Dieser Standardvergütungssatz ist festgelegt, damit allein die Tarifmerkmale des Produktes entscheiden. Bei den Service-Versicherern bewegen wir uns in einem Bestandscourtagebereich von 4 bis circa 10 Prozent. Jedoch geht eine zweistellige Courtage meist mit vergleichsweise hohen Prämien einher, daher werden diese Tarife selten abgeschlossen. Die wettbewerbsfähigen Tarife mit guter Vergütung liegen bei 6 bis 7 Prozent auf den Nettoversicherungsbeitrag. Dieses Niveau ist den vergangenen Jahren weitgehend stabil geblieben.Spezielle High-End-Provisionen für einzelne Produkte gibt es nicht. Das lässt sich auch nicht vereinbaren mit der Kalkulation und den Geschäftsmodellen der Versicherer. Man darf nicht vergessen, die Branche hat über Jahre hinweg Verluste eingefahren. Ein Wettbewerb über hohe Vergütungssätze wäre nicht zielführend. Wir sehen uns als Servicedienstleister, der den Fokus auf ein bestmögliches, effektives Gesamtkonzept der papierlosen Vermittlung legt. Das heißt, wir kümmern uns um die Optimierung der Abläufe und effiziente Abarbeitung des Geschäftsvorfalls. Durch die Zeitersparnis erzielt der Berater einen angemessenen Ertrag pro Stunde.Klassische Jahresendrallys mit Provisions-Aktionen gibt es in der Kfz-Versicherung nicht mehr. Das ist mit den aktuellen Compliance-Richtlinien in der Branche auch nicht mehr vereinbar. Es gibt noch vereinzelt Gutscheinaktionen von Anbietern zum Jahresende für die Kunden. Ansonsten erkennen wir immer mehr Konsolidierung in der Branche. Früher übliche Sondervereinbarungen und Rabattierungsaktionen werden immer weniger.Nutzer, die den Verkaufsprozess auf unserem Portal schon ein paar Mal durchlaufen haben, benötigen etwa 10 bis 15 Minuten pro Abschluss. Hochgerechnet kommen Sie dann auf einen sehr ordentlichen Stundenlohn. Selbst wenn sie 5 Prozent Courtage auf im Schnitt 400 Euro Nettobeitrag rechnen, erhalten Sie einen Stundenlohn zwischen 80 und 120 Euro. Das macht dem Makler dann schon mehr Spaß als früher. Auch bei den etwas komplizierten Fällen, die vielleicht eine halbe Stunde in der Abwicklung dauern, ist das immer noch sehr vernünftig.Wir unterstützen den Makler aktiv mit der sehr ausführlichen Online-Lösung von der Vergleichsberechnung über die Kundenverwaltung bis hin zu den Abschluss- und Online-Integrationsmöglichkeiten. Mit den markführenden technischen Lösungen unserer Muttergesellschaft Check24 bieten wir einen großen Mehrwert. Unsere Antragsstrecke umfasst nur vier Seiten und wir optimieren diese kontinuierlich. So ist zum Beispiel der Quick-Check entstanden, der dem Makler schon nach einer Minute eine vorläufige Indikation mitteilt, mit welchem Preis der Kunde ungefähr zu rechnen hat.Uns geht es auch darum, geeignete effiziente Interaktionsmöglichkeiten übers Internet zwischen Makler und dem Endkunden anzubieten. Dazu gehört unsere Lösung Quick-Link, die der Vermittler seit Ende 2014 Kunden zur Verfügung stellen kann. Nach einer Legitimation kann der Kunde selbstständig tätig werden, Tarife vergleichen, durchrechnen und sogar abschließen. Der Vermittler spart somit Zeit und bietet bei Rückfragen Hilfestellung an – eine optimale Lösung, die seine Akzeptanz beim Kunden steigert.