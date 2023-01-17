Weniger Kosten, gleiche Leistung So viel Geld kannst Du jetzt bei der Risikoleben sparen

Unfälle und Krankheiten können Dein Leben schlagartig auf den Kopf stellen. Die richtige Versicherung kann also Gold wert sein. Finanztest hat einige Risikolebensversicherungen durchleuchtet und festgestellt, dass die Unterschiede hauptsächlich im Preis liegen.

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Wenn ihr gerade eine Wohnung oder ein Haus abbezahlt, solltet Ihr Euch die Frage stellen: Was passiert, wenn einer von uns plötzlich nicht mehr da ist? Kann der andere Partner die Kreditraten allein weiterbezahlen? Sind die Kinder finanziell abgesichert? Eine Risikolebensversicherung sorgt dafür, dass im Todesfall Angehörige eine ausreichende Summe Geld bekommen. Du bestimmst dabei selbst, wie viel im Todesfall gezahlt werden soll.

Merke: Wenn ein fehlendes Einkommen jahrelang ausgeglichen werden muss, kann das schnell eine große Summe ausmachen. Ein Richtwert ist ungefähr das Drei- bis Fünffache des Bruttojahresgehalts.

Finanztest hat 85 Risikolebenstarife unter die Lupe genommen und die Beiträge für zwei Modellkunden erhoben. Das Ergebnis zeigt, dass teure Tarife viel mehr kosten als die günstigen Angebote im Test. Wenn ihr die Preise vergleicht, könnt ihr hunderte Euro im Jahr sparen. Gleichzeitig hat Finanztest keine großen Unterschiede in den Leistungen festgestellt. Alle Tarife bieten also ausreichenden Schutz – auch ohne teure Extras.