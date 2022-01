Preise im Norden und Osten So viel kosten Immobilien in Berlin, Dresden, Hamburg und Hannover

Rund 19 Prozent mehr für ein Eigenheim in Dresden und Umland, stolze 5.440 Euro pro Quadratmeter in Hamburg und 3.875 Euro für den Quadratmeter Haus in der Metropolregion Berlin: Im Norden und Osten Deutschlands sind die Preise für Neubauten in die Höhe geschossen – und das auch noch in letzter Zeit. Beim Immobilienfinanzierungsspezialisten Dr. Klein hat man sich die schwindelerregenden Preise der vier Metropolregionen Berlin, Hamburg, Hannover und Dresden im letzten Quartal 2021 angesehen und mit Werten aus dem Vorjahr verglichen.

Die Ergebnisse finden Sie in unserer Bilderstrecke.