47 Milliarden Euro netto flossen im vergangenen Jahr in offene Publikumsfonds und offene Spezialfonds. Damit verwalteten die beiden Fondsarten zum Stichtag 31. Dezember zusammen 3.461 Milliarden Euro – wovon 1.382 Milliarden die offenen Publikumsfonds und 2.079 Milliarden die offenen Spezialfonds beisteuerten. Der Anteil von Einzelmandaten im Fondsmantel (634 Milliarden Euro) und geschlossenen Fonds (54 Milliarden Euro) nimmt sich dagegen bescheiden aus.

Wer hat nun in den beiden Fondsarten, die den hiesigen Absatzmarkt dominieren, sein Geld angelegt? Dazu gibt der deutsche Fondsverband BVI einen Überblick. Demnach geht ein Drittel des Vermögens offener Publikums- und Spezialfonds auf Investments großer institutioneller Investoren zurück, die der BVI als Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen zusammenfasst.

Privatanleger-Anteil am Fondsvermögen gewachsen

Bemerkenswert: Immerhin jeder vierte Euro stammt von Privatanlegern. Deren Anteil am hiesigen Fondsvermögen ist in den vergangenen Jahren gewachsen. 2018 waren laut BVI erst 18 Prozent des Fondsvermögens in Privatanlegerhand. Ein Plus von 4 Prozentpunkten deutet darauf hin, dass die Mahnungen an Verbraucher, die private Altersvorsorge doch bitteschön selbst stärker in die Hand zu nehmen, gefruchtet haben könnten.

Nicht zuletzt deckt der Zeitraum seit 2018 jedoch auch die Corona-Krise ab. In dieser Zeit fanden viele Privatanleger neu an die Kapitalmärkte. Auch die Verbreitung von Fonds-Sparplänen könnte zum gestiegenen Anteil von Privatanleger-Geld am deutschen Fondsvermögen beigetragen haben.

Einen nicht unbedeutenden Anteil nehmen darüber hinaus Investments wiederum von Fonds selbst ein. Wenn Fonds in andere Fonds investieren, geschieht das entweder im Rahmen von Dachfonds-Konzepten oder in Form von Einzelinvestments: Um innerhalb einer Strategie auch Spezialgebiete abzudecken, wählt das Fondsmanagement hier und dort auch mal einen anderen Fonds ins Portfolio hinzu.

Verwaltetes Vermögen in offenen Publikums- und Spezialfonds nach Anlegergruppen