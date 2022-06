Umfrage So viel Urlaubsgeld zahlen die Versicherer an ihre Mitarbeiter

Angestellte in der Versicherungswirtschaft erhalten überdurchschnittlich viel Urlaubsgeld. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Umfrage des Internetportals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird. Für die Auswertung wertete das Institut die Antworten von über 66.000 Beschäftigten zwischen Anfang Mai 2021 und Ende April 2022 aus.

Beschäftigte in der Privatwirtschaft mit Urlaubsgeld in Prozent

Zudem gehört die Versicherungswirtschaft zu den Ausnahmebranchen, die in Ost- als auch Westdeutschland den gleichen Betrag auszahlt. Laut Umfrage haben die Mitarbeiter der Assekuranz Anspruch auf 30 Urlaubstage und das Urlaubsgeld beträgt 50 Prozent des Monatsentgelts. Die Höhe des durchschnittlichen, mittleren Urlaubsgeldes beziffert die Hans-Böckler-Stiftung für die Beschäftigten der Versicherungsbranche auf 1.617 Euro. Ein wichtiger Faktor für das Urlaubsgeld sei die Tarifbindung, sagen die Experten. 74 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen der Privatwirtschaft erhalten ein Urlaubsgeld und nur 36 Prozent in Betrieben ohne Tarifvertrag.