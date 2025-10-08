Die Deutsche Aktuarvereinigung widerspricht jüngster Kununu-Studie: Laut eigener Studie verdienen Aktuare wesentlich mehr als von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform ermittelt.

Wie viel Geld verdienen Aktuare in Deutschland wirklich? Und von welchen Faktoren hängt ihr Gehalt maßgeblich ab? Eine Studie von DAV und Deloitte liefert Antworten.

In der Kununu-Analyse der bestbezahlten Versicherungsberufe landeten Aktuare mit einem durchschnittlichen Brutto-Jahresgehalt von 78.200 Euro auf Platz 4 – hinter Product Ownern (81.200 Euro), Key-Account-Managern (80.100 Euro) und Risikomanagern (79.300 Euro).

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) präsentiert nun deutlich abweichende Zahlen aus ihrer gemeinsam mit Deloitte durchgeführten Gehaltsstudie 2025. An der Umfrage beteiligten sich 2.003 Aktuare – etwa ein Viertel aller DAV-Mitglieder und Teilnehmenden am DAV-Prüfungssystem.

Die Ergebnisse der DAV-Studie im Überblick:

Median-Zielgesamtvergütung (Grundgehalt plus leistungsabhängige variable Bestandteile) bei Vollzeit: 90.200 Euro

Median-Grundvergütung: 85.000 Euro

Durchschnittliche Grundvergütung: 92.500 Euro

Durchschnittliche Zielgesamtvergütung: rund 103.000 Euro

Die DAV-Zahlen liegen damit zwischen 12.000 und 25.000 Euro über den Kununu-Angaben.

Große Unterschiede nach Hierarchieebene

Die DAV-Studie zeigt zudem erhebliche Gehaltsunterschiede je nach Karrierestufe. Fachspezialisten erhielten eine Median-Zielgesamtvergütung von rund 73.000 Euro, Projektleiter und Fachexperten kamen auf etwa 93.000 Euro.

In den Führungsebenen steigen die Gehälter weiter: Mittleres Management und Teamleitung verdienen im Median rund 106.000 Euro, Top- und Senior-Management etwa 134.000 Euro. Vorstandsmitglieder erreichten eine Median-Zielgesamtvergütung von rund 232.000 Euro.

Regional zeigen sich ebenfalls Unterschiede: In Bayern lag die Zielgesamtvergütung mit rund 98.000 Euro im Median am höchsten, in der Region Nord mit etwa 85.000 Euro am niedrigsten.

Methodische Unterschiede erklären Diskrepanz

Die deutliche Differenz zwischen den beiden Studien lässt sich durch unterschiedliche Erhebungsmethoden erklären. Die Kununu-Auswertung basiert auf freiwilligen, anonymen Gehaltsangaben von Nutzern der Arbeitgeber-Bewertungsplattform über einen Zeitraum von vier Jahren. Sie spiegelt damit ausschließlich die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider und erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität für die gesamte Branche.

Ein möglicher Erklärungsansatz für die niedrigeren Kununu-Werte: Arbeitnehmer, die mit ihrem Gehalt unzufrieden sind, nutzen Bewertungsplattformen möglicherweise häufiger als gut verdienende Beschäftigte. Dies könnte zu einer systematischen Verzerrung nach unten führen.

Die DAV-Studie hingegen erfasst gezielt die Gehälter qualifizierter Aktuare und berücksichtigt erstmals auch Gehaltsangaben direkt von Unternehmen.

Hohe Zufriedenheit mit Vergütung

Laut DAV-Studie zeigten sich knapp drei Viertel der befragten Aktuare mit ihrem Gesamtpaket aus Gehalt und Nebenleistungen zufrieden. Flexible Arbeitszeitmodelle, hybride Arbeitsformen und betriebliche Altersversorgung zählen zu den wichtigsten Rahmenbedingungen.