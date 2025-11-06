Bei Weihnachtsgeld reicht die Spanne je nach Branche und Region von 250 bis 4.235 Euro, so eine aktuelle Auswertung. Was Versicherungsmitarbeiter bekommen.

Gut die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland bekommt Weihnachtsgeld – doch die Unterschiede zwischen den Branchen sind erheblich. Die Spanne reicht von 250 Euro in der bayerischen Landwirtschaft bis zu 4.235 Euro in der Chemischen Industrie Nordrhein. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des WSI-Tarifarchivs der Hans-Böckler-Stiftung, die auf einer Umfrage unter gut 58.000 Beschäftigten zwischen Oktober 2024 und September 2025 basiert.

Tarifbindung, Geschlecht, Region und Arbeitszeitmodell machen den Unterschied

Insgesamt erhalten 51 Prozent aller Beschäftigten die Sonderzahlung zusätzlich zum regulären Gehalt, meist bereits im November. Der entscheidende Faktor dabei ist die Tarifbindung: Während 77 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben Weihnachtsgeld bekommen, sind es ohne Tarifvertrag nur 41 Prozent. Allerdings arbeiteten nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2024 nur noch 49 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, verglichen mit 68 Prozent im Jahr 2000.

Weitere Unterschiede zeigen sich zwischen Männern (54 Prozent) und Frauen (48 Prozent) sowie zwischen West- (53 Prozent) und Ostdeutschland (41 Prozent). Auch zwischen Vollzeit- (53 Prozent) und Teilzeitbeschäftigten (46 Prozent) gibt es Unterschiede.

Versicherungsbranche mit solider Weihnachtsgeldzahlung

Die Versicherungsbranche positioniert sich im Vergleich der ausgewerteten 23 Branchen im oberen Mittelfeld. Beschäftigte im Versicherungsgewerbe erhalten bundesweit einheitlich 80 Prozent eines Monatsentgelts als Weihnachtsgeld. In der mittleren Entgeltgruppe entspricht das 2.960 Euro.

Anders als in vielen anderen Branchen gibt es bei Versicherern keine Ost-West-Unterschiede – eine Regelung, die sich die Versicherungsbranche mit dem privaten Bankgewerbe, dem öffentlichen Dienst und der Deutschen Bahn teilt.

Spitzenreiter und Nachzügler im Branchenvergleich

An der Spitze liegen die Chemische Industrie Nordrhein (Tarifbezirk) mit 4.235 Euro und die Energieversorgung Nordrhein-Westfalen mit 4.113 Euro. Auch die Süßwarenindustrie Baden-Württemberg und die Textilindustrie Westfalen und Osnabrück zahlen mit 3.900 Euro beziehungsweise 3.751 Euro überdurchschnittlich hohe Gratifikationen.

Das Private Bankgewerbe liegt mit 3.719 Euro vor der Versicherungsbranche, während die Deutsche Bahn mit 3.399 Euro folgt. Deutlich niedriger fallen die Zahlungen in der Metallindustrie Baden-Württemberg (1.976 Euro), im Kfz-Gewerbe Nordrhein-Westfalen (1.698 Euro) oder im Gastgewerbe Bayern (1.658 Euro) aus.

Klassisches 13. Monatsentgelt bleibt Ausnahme

Ein volles 13. Monatsentgelt von 100 Prozent erhalten nur Beschäftigte in ausgewählten Branchen: der Chemischen Industrie, Teilen der Energiewirtschaft, der Süßwarenindustrie, bei der Deutschen Bahn, im Privaten Bankgewerbe sowie in einzelnen westdeutschen Tarifregionen der Textilindustrie und des privaten Transport- und Verkehrsgewerbes. Die Eisen- und Stahlindustrie zahlt sogar 110 Prozent, wobei hier Weihnachts- und Urlaubsgeld zur Jahressonderzahlung zusammengefasst wurden.

Mit ihren 80 Prozent liegt die Versicherungsbranche unter diesem Spitzenwert, bietet aber – anders als viele andere Branchen – eine verlässliche, bundesweit einheitliche Regelung.

Deutliche Steigerungen in einzelnen Branchen

In Branchen mit höheren Tarifabschlüssen für 2025 ist auch das Weihnachtsgeld entsprechend gestiegen. Besonders deutliche Zuwächse gab es im Gastgewerbe Bayern (plus 9,6 Prozent), bei der Deutschen Bahn (plus 9,0 Prozent) und in der Süßwarenindustrie Baden-Württemberg (plus 7,6 Prozent).

Während Versicherungsbeschäftigte bundesweit gleich behandelt werden, bestehen in anderen Branchen erhebliche regionale Unterschiede. Im Bauhauptgewerbe etwa beträgt die Differenz für Angestellte über 1.300 Euro zugunsten des Westens. In der Textilindustrie erhalten westdeutsche Beschäftigte 3.751 Euro, während es in Ostdeutschland nur 2.290 Euro sind.

Keine Sonderzahlungen in drei Branchen

Komplett ohne Weihnachtsgeld oder vergleichbare Sonderzahlung bleiben Beschäftigte im Gebäudereinigungshandwerk, in der Floristik und im ostdeutschen Bewachungsgewerbe. In einigen westdeutschen Regionen des Bewachungsgewerbes wird die Sonderzahlung erst nach einer bestimmten Anzahl von Berufsjahren gewährt.