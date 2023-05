Ein Eigenheim in Deutschland kostet im Schnitt 388.000 Euro. Käufer erhalten dafür durchschnittlich 119 Quadratmeter Wohnfläche. Das geht aus der aktuellen Wohnstudie des Verbands der Sparda-Banken hervor, für die das Institut der Deutschen Wirtschaft und das Allenbach-Institut den hiesigen Immobilienmarkt untersucht haben. Ein Blick auf die einzelnen Städte zeigt jedoch enorme Unterschiede.

Zwischen 44 und 284 Quadratmeter – das bekommen Immobilienkäufer für 388.000 Euro

Während eine Eigentumswohnung in Deutschlands teuerster Metropole München, die für diese Summe den Besitzer wechselt, im Schnitt nur 44 Quadratmeter groß ist, bekommen Käufer in den erschwinglichsten mittelgroßen Städten für diesen Kaufpreis mehr als 250 Quadratmeter Wohnfläche. Der Auswertung zufolge ist eine Immobilie für 388.000 Euro in allen Metropolen im Schnitt kleiner als 100 Quadratmeter. In den mittelgroßen Städten im Westen Deutschlands erhalten Käufer durchschnittlich 124 Quadratmeter, in ostdeutschen Mittelstädten 130 Quadratmeter. Insgesamt sind Wohnungen für das durchschnittliche Investitionsvolumen in 70 Prozent aller Regionen größer als der Bundesdurchschnitt.

Ein Eigenheim kostet in Deutschland damit im Durchschnitt etwa 3.250 Euro pro Quadratmeter – die Spanne liegt zwischen 860 Euro im Kyffhäuserkreis in Thüringen und 8.915 Euro in München. Nicht nur in den Metropolen sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen, auch viele mittelgroße Städte haben aufgeholt. Mancherorts müssen Käufer mittlerweile sogar mehr für eine Eigentumswohnng bezahlen als in Stuttgart oder Köln.

Die Immobilien-Daten stammen aus der aktuellen Wohnstudie des Verbands der Sparda-Banken, die Einwohnerzahlen von den Städteportalen.