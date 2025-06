Eine aktuelle Umfrage der Beratungsgesellschaft Fragfina offenbart ein erhebliches Informationsdefizit bei Verbrauchern zum Thema Nettopolicen. Lediglich 1,8 Prozent der 722 Befragten kennen Fragfina zufolge Honorartarife. Gleichzeitig zeigen sich 87 Prozent bereit, für eine Nettopolice ein Honorar zu zahlen.

Straßenumfrage in vier Städten in NRW

Fragfina führte die Befragung an sechs Tagen in den Fußgängerzonen von Düsseldorf, Leverkusen, Köln und Aachen durch. Befragt wurden zufällig ausgewählte Personen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Da die Ergebnisse in den einzelnen Städten kaum voneinander abwichen, fasste Fragfina die Daten zusammen.

Von den 722 Befragten sparen bereits 258 privat für das Alter. Zehn Passanten wussten es nicht, und 454 Personen (62 Prozent) haben noch keinerlei private Altersvorsorge.