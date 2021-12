Fecif-Studie So stark beherzigen Berater das Thema Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit wird für die Finanzindustrie zum Megathema: Am 10. März tritt die europäische Offenlegungsverordnung in Kraft, 2022 soll Nachhaltigkeit in den Beratungsprozess einfließen. Wie Berater aktuell bereits mit dem Thema umgehen, hat der europäische Berater-Dachverband Fecif untersucht.