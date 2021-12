Kfz-Versicherungen So wenige Verkehrsopfer wie noch nie seit 1990

Kunden von Kfz-Versicherungen konnten bereits für das vergangene Jahr Beiträge zurückfordern, da sie infolge der Corona-Pandemie seltener das Haus verließen. Auch in diesem Jahr sind die Deutschen viel weniger unterwegs, was sich auch an deutlich weniger Unfällen im Straßenverkehr hierzulande zeigt.