Recruiting: So werben Versicherer um Top-Mitarbeiter
Der Fachkräftemangel schreitet voran. Hinzu kommt der steigende Anteil älterer Mitarbeiter. Laut der jüngsten BVK-Strukturanalyse ist das Durchschnittsalter der Vermittler erneut gestiegen und liegt nun bei 51 Jahren. Der Anteil derer, die über 50 Jahre alt sind, beträgt mittlerweile 58,3 Prozent, der Anteil der Unter-35-Jährigen nur noch 6,6 Prozent.
Das schlägt sich auch im Berufsalltag der Personalverantwortlichen von Versicherungsunternehmen nieder. DAS INVESTMENT befragte Personalabteilungen mehrerer Versicherer, was sie sich einfallen lassen, um neue Talente für Ihr Unternehmen zu gewinnen und welche Aktionen bisher besonders erfolgreich waren. Sechs Versicherer machten bei der Umfrage mit. Ihre Antworten finden Sie in unserer Bildstrecke.
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Wir erweitern stetig die Bandbreite unserer Arbeitgeberleistungen. Diese reichen vom Gesundheitsmanagement übers Jobrad und ein subventioniertes 14-Euro-Deutschlandticket bis hin zum vergünstigten Erwerb von Hardware für den privaten Gebrauch.
Es gibt viele Unterstützungsangebote bei beruflichen und privaten Herausforderungen wie unsere Betriebskita und Kooperationen mit den Anbietern Voiio (betriebliche Kinderbetreuung), WDS.eldercare (Pflege) und Talingo (Krisensituationen). Unsere Kantine verfügt neben Fleischgerichten täglich über ein vegetarisches und veganes Angebot. Über unser Aktienprogramm beteiligen wir die Mitarbeitenden am Unternehmenserfolg. After-Work-Events finden nicht mehr nur auf unserer Dachterrasse, sondern auch in unserer eigenen Bar „together.1903“ statt.
Unsere neue Arbeitsweise ist vielerorts selbstorganisiert, eigenverantwortlich und flexibel hinsichtlich Ort und Zeit. Unsere Mitarbeitenden können bis zu 60 Prozent pro Quartal flexibel mobil arbeiten. Derzeit etablieren wir neue Führungsmodelle wie Führen in Teilzeit und Tandemführung.
Unser Ziel ist es, jede zweite vakante Führungsposition mit einer Frau zu besetzen. Unterstützung erfahren Mitarbeiterinnen auch über unsere Netzwerke Woman@Talanx und Parents@HDI. Die Karrierewege von Potenzialträgerinnen und weiblichen Führungskräften unterstützen wir gezielt im Rahmen unseres Female Empowerment Programms.
Im Recruiting sprechen wir potenzielle Mitarbeitende vermehrt selbst aktiv an, zum Beispiel über soziale Medien. Unser Programm „Mitarbeitende werben Mitarbeitende“ läuft erfolgreich. Ein internationaler Stellenmarkt auf unserer Karrierewebsite erleichtert das Recruiting von Talenten aus dem Ausland.
Dank einer gezielten Instagram-Kampagne ist es uns gelungen, innerhalb kürzester Zeit zahlreiche offene Stellen bei der HDI Bancassurance zu besetzen. Über Social-Media-Kanäle wie LinkedIn konnten wir bereits Fachkräfte aus dem Ausland für unsere deutschen Standorte gewinnen, zuletzt aus der Türkei und aus Brasilien.