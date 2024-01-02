Unbesetzte Posten, unzuverlässige Bewerber, Absagen nach Vertragsunterschrift: Der Fachkräftemangel stellt Versicherer vor viele Probleme. Wie sie es trotzdem schaffen, Top-Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu gewinnen und zu halten, schildern sechs Personalverantwortliche.

Der Fachkräftemangel schreitet voran. Hinzu kommt der steigende Anteil älterer Mitarbeiter. Laut der jüngsten BVK-Strukturanalyse ist das Durchschnittsalter der Vermittler erneut gestiegen und liegt nun bei 51 Jahren. Der Anteil derer, die über 50 Jahre alt sind, beträgt mittlerweile 58,3 Prozent, der Anteil der Unter-35-Jährigen nur noch 6,6 Prozent.

Das schlägt sich auch im Berufsalltag der Personalverantwortlichen von Versicherungsunternehmen nieder. DAS INVESTMENT befragte Personalabteilungen mehrerer Versicherer, was sie sich einfallen lassen, um neue Talente für Ihr Unternehmen zu gewinnen und welche Aktionen bisher besonders erfolgreich waren. Sechs Versicherer machten bei der Umfrage mit. Ihre Antworten finden Sie in unserer Bildstrecke.

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Talanx: Frauen an die Spitze und Jobbörsen im Ausland 1 / 6 Wechselstube in Istanbul: Über internationale Jobbörsen konnte Talanx zuletzt Fachkräfte aus der Türkei und aus Brasilien gewinnen. Bildquelle: Imago Images / Hans Lucas