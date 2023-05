Teilen

Bis zum Produktverbot So will Bafin zu teure LV-Anbieter bestrafen

Ein EU-weites Provisionsverbot ist vom Tisch. Doch die deutsche Finanzaufsicht Bafin kämpft weiter gegen zu hohe Provisionen in der Lebensversicherung (LV). Was die Behörde in den kommenden Wochen plant und wie sie zu teure LV-Anbieter bestrafen will.