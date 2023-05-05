Bis zum Produktverbot So will Bafin zu teure LV-Anbieter bestrafen

Ein EU-weites Provisionsverbot ist vom Tisch. Doch die deutsche Finanzaufsicht Bafin kämpft weiter gegen zu hohe Provisionen in der Lebensversicherung (LV). Was die Behörde in den kommenden Wochen plant und wie sie zu teure LV-Anbieter bestrafen will.

Ende 2022 und Anfang 2023 sorgte ein Brief für große Aufregung in der Vermittlerbranche. Im vergangenen Dezember machte EU-Parlamentarier Markus Ferber ein Schreiben der Finanzkommissarin Mairead McGuinness öffentlich, in dem sie ein generelles Provisionsverbot im Finanzvertrieb erwägt. Nach heftigem Widerstand der Interessensvertreter von Finanz- und Versicherungsvermittlern ließ McGuinness diese Pläne fallen. Das gab sie Ende April bei einem Auftritt auf einer Finanzkonferenz in Stockholm bekannt.

Auch wenn die deutsche Aufsichtsbehörde nie so weit ging, zeigte sie Verständnis für die Überlegungen ihrer Brüsseler Kollegin. Schließlich würden besonders hohe Vermittlerprovisionen einer ergebnisoffenen Information und Beratung der Versicherungsnehmer im Wege stehen und zudem die Rendite drücken. Sollte Deutschland es von sich aus nicht schaffen, die Ausreißer bei den Provisionen einzudämmen, dann werde man den Argumenten der Provisionsverbot-Befürworter kaum noch etwas entgegenhalten können, sagte Bafin-Chefaufseher Frank Grund.

Die Bafin selbst hatte kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, die Provisionen zu begrenzen. In ihrer Jahrespressekonferenz im Mai 2022 stellte die Finanzaufsicht ihre Provisionsrichtwert-Pläne vor. Nach massiver Kritik seitens mehrerer Vermittlerverbände kippte sie diese Pläne jedoch im Oktober wieder. In ihrem Entwurf für das „Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten“ erklärte die Behörde kurz darauf, Provisionen lediglich bei Ausreißern überprüfen zu wollen.

Damit macht die Bafin nun ernst. „Schon in wenigen Wochen wollen wir unser finales Merkblatt zum Wohlverhalten der Lebensversicherer veröffentlichen,“ zitiert das Versicherungsjournal aus einer Rede, die Grund am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Instituts für Versicherungs-Wissenschaften (IfVW) hielt.

Kosten von 4 Prozent und mehr „sehr problematisch“

Jährliche Kosten von 4 Prozent und mehr seien „sehr problematisch“, erklärte der Bafin-Chefaufseher. Solche Produkte würden dem Kunden kaum Rendite bringen. Das Preis-Leistungsverhältnis müsse stimmen. Wenn Vorsorgeverträge, die der Kunde bis zum vereinbarten Ende bespart, ihm aufgrund der hohen Kosten keinen Nutzen bringen, liege eine Fehlentwicklung vor.

Und diese Fehlentwicklung will die Behörde nun konsequent verfolgen. Versicherer, die gegen die neuen Auflagen der Aufsicht verstoßen, müssen mit strengen Sanktionen rechnen, warnt Grund. „Das kann bis zum Produktverbot gehen“, so der Aufseher.

Als Grundlage für ihre Berechnungen nimmt die Bafin eine Rendite von 2 Prozent an. Die Lebensversicherer müssten für jedes Produkt prüfen, ob es einen ausreichenden Kundennutzen gibt, so die Behörde.