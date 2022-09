3 Maßnahmen So will R+V Geldautomaten-Räuber stoppen

Immer mehr Kriminelle sprengen Geldautomaten mit festen Explosivstoffen – oft Marke Eigenbau. Das berichtet der Versicherer R+V. „In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben rund 70 Prozent der Bankräuber Festsprengstoff genutzt, um an das Bargeld in den Automaten zu kommen“, berichtet Harald Schmidt, Risikoberater der R+V Versicherung. Vergangenes Jahr lag der Anteil der Sprengungen mit festen Explosivstoffen laut einem Bericht des Bundeskriminalamts bei 64 Prozent. Bis vor drei Jahren wurde überwiegend mit Gas gesprengt.

Mit der anderen Vorgehensweise der Kriminellen müssten sich auch die Maßnahmen ändern, um solche Sprengungen zu verhindern, sagt Schmidt. „Denn was Angriffe mit Gas vereiteln kann, funktioniert nicht immer bei Festsprengstoff“, erklärt der Experte, der zusammen mit seinem Team Sicherheitskonzepte entwickelt und die Banken zum Schutz vor kriminellen Angriffen berät.

Schmidt empfiehlt drei Maßnahmen, die bei solchen Angriffen funktionieren: automatische Verneblungsanlagen, neuartige Geldfärbesysteme und Pavillons aus Stahlbeton.

Nebel, Farbe, Stahlbeton

Bei den neuen Vernebelungsanlagen lösen Einbrecher den Nebel automatisch aus, wenn sie ins Bankfoyer eindringen. „Innerhalb von Sekunden ist die Sicht so schlecht, dass man die eigene Brille auf der Nase nicht mehr sieht“, sagt Schmidt. Bei den herkömmlichen Verneblungsanlagen werde zuerst ein Sicherheitsdienst alarmiert, der die Räumlichkeiten per Kamera überwacht und dann den Nebel auslöst. Diese Methode, die sich bei den langwierigeren Sprengungen mit Gas bewährt habe, sei für Festsprengstoff zu langsam, so der Experte.

Außerdem rät Schmidt zu neuen Systemen, um Geldscheine zu färben. Diese sollen nicht nur wie bisher bei mechanischen Angriffen, sondern auch durch die Sprengung ausgelöst werden können. „Dann verteilt sich die Farbe und das Geld wird unbrauchbar“, erklärt der R+V-Risikoberater.

Darüber hinaus rät der R+V-Experte, Geldautomaten in freistehenden Pavillons außerhalb der Bankfilialen unterzubringen. Die ringförmigen Gebilde aus bis zu 15 Zentimeter starkem Stahlbeton seien massiv wie Bunker, sagt er. Diese Pavillons sollen auf Plätzen mit ausreichend Sicherheitsabstand zu den umliegenden Häusern aufgestellt werden, damit weder das Bankgebäude noch die Nachbarsbauten bei einer Explosion beschädigt werden.