In anderen Ländern seien Medikamente bis zu 76 Prozent günstiger, moniert Jens Baas. Der TK-Chef nennt drei Maßnahmen, um 11 Milliarden Euro in der GKV einzusparen.

TK-Chef Jens Baas fordert die Bundesregierung unter anderem auf, die Umstatzsteuer für Medikamente zu senken.

Die gesetzliche Krankenversicherung könnte nach Ansicht von Jens Baas, Vorstandschef der Techniker Krankenkasse (TK), durch drei gezielte Maßnahmen jährlich bis zu 11 Milliarden Euro bei Arzneimittelausgaben einsparen. Im Gespräch mit dem „Spiegel“ fordert Baas vom Gesetzgeber dringendes Handeln, um die stark gestiegenen Medikamentenkosten zu senken.

Laut „Spiegel“ betrugen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Arzneimittel 2024 mehr als 55 Milliarden Euro – ein Rekordwert. Besonders neue Patentarzneimittel treiben die Kosten in die Höhe: Sie machen zwar nur knapp 7 Prozent der abgegebenen Packungen aus, verursachen aber fast 54 Prozent der Ausgaben.

Medikamente in anderen Ländern bis zu 76 Prozent günstiger

Eine TK-Analyse der 30 umsatzstärksten Medikamente zeigt erhebliche Einsparpotenziale. „Verglichen mit den Arzneimittelpreisen in Norwegen, Südkorea oder Japan beispielsweise zahlen wir in Deutschland eindeutig zu viel für dieselben Produkte. Einzelne Medikamente sind in anderen Ländern bis zu 76 Prozent günstiger“, erklärte Baas gegenüber Spiegel. Bereits durch eine Angleichung an internationale Preisniveaus ließen sich bei diesen 30 Präparaten jährlich rund 4,37 Milliarden Euro einsparen.

Drei konkrete Reformvorschläge

Der TK-Chef schlägt dem „Spiegel“ zufolge drei kurzfristig umsetzbare Maßnahmen vor:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Senkung der Umsatzsteuer: Ein Absenken der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von derzeit 19 Prozent auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent könnte bis zu 7 Milliarden Euro einsparen. Erhöhung des Herstellerabschlags: Die Anhebung des Herstellerabschlags für Patentarzneimittel – eines gesetzlich vorgeschriebenen Preisnachlasses der Pharmahersteller an die Krankenkassen – auf 17 Prozent würde bis zu 3 Milliarden Euro jährlich einbringen. Derzeit liegt dieser Abschlag bei rund 6 bis 7 Prozent. Arzneimittel-Fokuslisten: Die Einführung solcher Listen würde Krankenkassen ermöglichen, unter pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Arzneimitteln eine wirtschaftliche Auswahl zu treffen. Dies könnte laut Baas eine weitere Milliarde Euro einsparen.

Hohe Preise sichern keine deutschen Arbeitsplätze

Baas wies die häufig vorgebrachte Argumentation der Pharmaindustrie zurück, wonach hohe Medikamentenpreise den Produktionsstandort Deutschland sicherten. Die Pharmaindustrie erwirtschafte in Deutschland circa 0,8 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung und liege damit im europäischen Vergleich lediglich auf Platz sieben – obwohl Deutschland gleichzeitig die höchsten Arzneimittelausgaben pro Kopf in Europa verzeichne.

„Hohe Listenpreise in der gesetzlichen Krankenversicherung garantieren uns keine Arzneimittelproduktion in Deutschland und Europa“, folgerte Baas dem „Spiegel“ zufolge. „Sie erhöhen nur die Margen für die pharmazeutischen Unternehmen und belasten die Beitragszahlenden.“ Der Status quo gefährde das Solidarsystem, warnte der TK-Chef.