Investmentausblick der Profis So wird das Börsenjahr 2023

Inflation, Krieg in der Ukraine, Lieferkettenschwierigkeiten und Corona: Das Börsenjahr 2022 entpuppte sich als sehr volatiles Jahr mit vielen Unwägbarkeiten. Wir haben uns bei Geldprofis umgehört, wie sie durch die schwierige Zeit gekommen sind und welche Investmentthemen die Börsen 2023 bewegen werden.

© Jessica Hunold erstellt mit Canva

Die Bilanz des Börsenjahres 2022 endet für viele Investoren ernüchternd. Der MSCI World in US-Dollar gerechnet verlor im laufenden Jahr fast 20 Prozent an Wert. Aufgrund des starken Greenbacks, der als sicherer Hafen gefragt war, hielten sich die Verluste für Anleger aus dem Euroraum mit rund 11 Prozent noch in Grenzen. Aber dennoch: Wer im Januar 10.000 Euro in den Welt-Index steckte, ist heute um 1.035 Euro ärmer.

Trotz dieser ernüchternden Bilanz notieren die meisten Aktienmärkte über dem Corona-Tief aus dem März 2020, teilweise sogar deutlich darüber. Das zeigt eines: Prinzipiell ist es sinnvoll, langfristig an Aktien und Fonds festzuhalten und Kursschwankungen als unvermeidbare Begleiterscheinung beim Investieren anzuerkennen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern schont auch die Nerven.

Trotzdem lohnt es sich, sein Depot von Zeit zu Zeit hinsichtlich der Qualität, den Ansprüchen und der Entwicklung abzuklopfen. Der Jahreswechsel ist für viele Anleger ein willkommener Zeitpunkt, das Jahr Revue passieren zu lassen und die eigene Anlagestrategie auf den Prüfstand zu stellen. DAS INVESTMENT hat bei renommierten Geldprofis nachgefragt, wie sie durch die Wirren dieses schwierigen Börsenjahrgangs gekommen sind, welche Themen das Jahr 2023 bestimmen werden und welche Rezepte erfolgversprechend scheinen.