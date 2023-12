Investmentausblick der Profis So wird das Börsenjahr 2024

Auf den Schrecken des Jahres 2022 folgte ein versöhnliches Börsenjahr. Wir haben uns bei Finanzprofis umgehört, wie sie das Jahr 2023 erlebt haben, welche Anlagethemen im kommenden Jahr auf der Agenda stehen und ob sie bei den ,Magnificent 7’ vorsichtig wären.

Jahresendrallye: Indizes trotz Unsicherheiten auf Rekordhoch

Das Jahr 2023 neigt sich mit neuen Rekorden an den Börsen dem Ende zu und wird wohl als ein erfolgreiches Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Die großen Indizes erreichen zum Jahresende Höchststände, der deutsche Leitindex kratzt an der magischen Marke von 17.000 Punkten. Trotz anhaltender Sorgen um eine mögliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums ist der Appetit auf Aktien auch an der Wall Street ungebrochen. Dazu trägt die Hoffnung auf eine weiche Landung der Konjunktur bei, die die US-Notenbank zu Zinssenkungen veranlassen könnte.

Dennoch könnte es in den kommenden Tagen zu Turbulenzen an der Wall Street kommen. Der breit gefasste S&P 500 erreichte diese Woche ein neues Jahreshoch und könnte nun anfälliger für Kursrückschläge sein. Die kurzfristige Entwicklung bleibt vorerst unklar, aber für das kommende Jahr deuten die ersten Prognosen von Banken und Investmenthäusern auf durchweg optimistische Einschätzungen hin.

Prognosen für 2024: Höhere Kurse erwartet

Die LBBW prognostiziert einen Dax-Stand von 18.000 Punkten, BMO Capital Markets sieht den S&P 500 bei immerhin 5.100 Punkten. Die genaue Entwicklung bleibt abzuwarten, ein genereller Trend zu höheren Kursen bis Ende 2024 zeichnet sich aber bereits ab.

Trotz möglicher Kursschwankungen und Unsicherheiten im Marktumfeld ist es grundsätzlich ratsam, langfristig an Aktien und Fonds festzuhalten. Die Wechselbäder der Börse sollten als unvermeidliche Begleiterscheinung der Geldanlage akzeptiert werden. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern schont auch die Nerven. Trotzdem ist es sinnvoll, das Depot regelmäßig zu überprüfen, um die Qualität, die Anforderungen und die Entwicklung zu beurteilen.

Jahreswechsel als Anlass: Bilanz ziehen und Anlagestrategie überdenken

Mit dem Jahreswechsel bietet sich Anlegern die Gelegenheit, das vergangene Jahr zu reflektieren und die eigene Anlagestrategie zu überdenken. Auch wenn der Blick auf Prognosen und Expertenmeinungen interessant ist, sollte stets die individuelle Anlagestrategie im Fokus stehen. In turbulenten Börsenzeiten bewährt es sich, gelassen zu bleiben und langfristige Ziele im Auge zu behalten.

DAS INVESTMENT Academy hat auch in diesem Jahr wieder mit den profilierten Fondsmanagern und Vermögensverwaltern Guido Hoheisel (Sigavest), Gottfried Urban (Urban & Kollegen), Alex Rauchenstein (Sia-Funds AG), Heiko Böhmer (Shareholder Value Management), Volker Schilling (Greiff Capital) und Felix Schleicher (MFI Asset Management) gesprochen. Wie haben sie die Herausforderungen dieses anspruchsvollen Börsenjahres gemeistert? Welche Themen werden das Jahr 2024 dominieren und welche Strategien halten sie angesichts dessen für vielversprechend? Diese Fragen beantworten die Börsenprofis auf den folgenden Seiten.