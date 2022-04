Robeco-Ausblick auf Kreditmärkte So wirkt jetzt die Zinspolitik auf die Märkte

Nach zwei Pandemiejahren sind viele Datenreihen verzerrt. Daher war es schon vor der Eskalation des russisch-ukrainischen Konflikts relativ schwer, die Wirtschaftslage verlässlich zu bewerten. Bereits der frühere Quartalsausblick der Robeco-Experten titelte: ‚Unvollkommene Informationen und unsichere Prognosen‘. Aufgrund des russisch-ukrainischen Konflikts sowie der daraus resultierenden steigenden Ölpreise und zusätzlichen Lieferkettenstörungen müssen wir eindeutig mehr mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung des fundamentalen Umfelds durchspielen. Klar ist aber, dass die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft erheblich gestiegen sind und die Gefahr einer Rezession nun offen angesprochen wird.

Die Bewertungen sind seit Veröffentlichung unseres Ausblicks Anfang Dezember deutlich zurückgegangen. Dabei ist die Prämie für das Liquiditätsrisiko stark gestiegen, was sich auch in höheren Spreads für europäische Swaps niederschlägt.

Aus technischer Sicht besteht unsere größte Sorge darin, dass die Zentralbanken hinter der Kurve liegen. Unserer Ansicht nach hat die Fed ganz klar einen Fehler gemacht, indem sie so spät auf Straffungskurs gegangen ist. Die Hauptrisiken sehen wir darin, dass die Zinsschritte in den nächsten Monaten stärker ausfallen als erwartet und die Inflation nicht nur länger anhält, sondern auch höhere Spitzen erreicht. Uns erinnert das an einen Kommentar des italienischen Fußballprofis Paolo Maldini, dass man nur dann zu Notmaßnahmen greifen (also reingrätschen) muss, wenn die Defensivtaktik nicht in der Lage ist, Risiken rechtzeitig zu erkennen.