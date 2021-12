Maklerpoolstudie So wirkt sich Corona auf Versicherer, Vermittler und Pools aus

| Foto: Brunotte-Konzept

Die meisten Sorgen macht der Assekuranz der Imageschaden, den der Streit um zahlungsunwillige BSV-Anbieter in der Corona-Krise angerichtet hat. Anbieter von Cyberversicherungen sowie von Produkten zur Arbeitskraftabsicherung und privaten Krankenzusatzversicherungen könnten nach Ansicht vieler Befragten sogar von der Krise profitieren.

Bestandsschwund in der Gewerbeversicherung aufgrund von Insolvenzen, ein verstärkter Verkauf bestehender Lebensversicherungsverträge an Policenaufkäufer und eine höhere Stornoquote in der Komposit-Sparte macht den meisten Versicherungsprofis hingegen keine Angst.