Dynamisches Prämienmodell So wollen Ergo und Sixt gemeinsam durchstarten
Ergo schließt mit dem Autoverleiher Sixt eine Kooperation für 10.000 Flottenfahrzeuge in Deutschland. Es ist das erste gemeinsame Projekt der beiden Unternehmen auf dem deutschen Markt. Ziel der Vereinbarung sei es, „die Fahrzeuge innovativ zu versichern“. Dahinter steckt ein „dynamisches und auslastungsbasiertes Tarifmodell“.
Demnach sollen auf monatlicher Basis der jeweils aktuelle Einsatzzweck und die damit verbundene, tatsächliche Risikosituation der einzelnen Fahrzeuge geprüft werden. Entsprechend dieser Daten werden die Versicherungsprämien für jedes Auto individuell kalkuliert und fortlaufend aktualisiert. Die Prämien richten sich auch danach, ob, wann und wie lange die Autos vermietet werden. Auf diesem Weg soll Ergo die Risiken genauer bewerten und passende Versicherungslösungen anbieten können.