SocGen Gold wird nach der Zinswende unter 1000 Dollar fallen

Gold wird ein Opfer der Federal Reserve werden. Das ist zumindest die Einschätzung von Société Générale SA.



Der Goldpreis werde im kommenden Jahr wahrscheinlich auf 955 Dollar je Unze sinken, da die US-Notenbank in dieser Woche die Zinsen erhöhen und 2016 drei weitere Anhebungen vornehmen wird, sagte Alain Bokobza, Leiter globale Asset-Allokation bei SocGen im Interview mit Bloomberg. Der Goldpreis dürfte um rund zehn Prozent nachgeben und auf das niedrigste Niveau seit 2009 zurückfallen.



Gold steht vor dem dritten Jahresverlust in Folge. Die Aussichten, dass die Zinsen in den USA erstmals seit fast zehn Jahren steigen, haben den Dollar gestärkt und verringern die Attraktivität von Gold. Händler sehen eine Wahrscheinlichkeit von 76 Prozent für eine Zinserhöhung durch die Fed auf ihrer heute beginnenden zweitägigen Sitzung. Für Bokobza ist der Zinsschritt am 16. Dezember weitgehend eingepreist, doch werde sich Gold in den nächsten Jahren im Zuge weiter steigender Zinsen noch mehr verbilligen.









„Wir blicken mehr auf das Panorama für 2016 mit einer Fed, die ihre Geldpolitik weiter strafft und einer US-Wirtschaft, die sich recht gut entwickelt", sagte Bokobza am Montag. „Das spricht nicht für einen höheren Goldpreis. Gold wird ein Opfer werden."



Am Dienstagvormittag kostete die Unze Gold am Kassamarkt 1063,02 Dollar und war damit etwa zehn Prozent billiger als 2015.